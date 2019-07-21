Практически у всех мотопроизводителей в модельной гамме есть "стриты" подобной кубатуры. Но они, как правило, наследуют технологии "спортов" и получаются слишком уж злыми. Suzuki SV650 – напротив, самобытен и очень добр к своему райдеру. Так чего от него ждать?

Suzuki SV650 предыдущего поколения знаком многим украинцам. Узнаваемым его сделало использование в полиции. И на службу его взяли не зря – патрульный полицейский на таком мотоцикле легко просачивается через пробки и может запросто догнать практически любого нарушителя. Но есть в концепции Suzuki SV650 и другие, не менее важные аспекты.

Предыдущее поколение Suzuki SV650 стоит на службе украинской полиции

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Доступная красота

Главное отличие нового поколения – в стальной трубчатой раме, ведь в предыдущих поколениях рама была алюминиевая. Такой ход, кроме того, что позволил сделать байк доступнее, еще и очень здорово отразился на дизайне. Образ нового Suzuki SV650 теперь перекликается с Ducati Monster, который стоит существенно дороже и не обладает японской надежностью.

Классический дизайн Suzuki SV650 гарантирует долгую жизнь – этот мотоцикл не будет выглядеть устаревшим ни через пять, ни через десять лет. Да и по поводу технологичности тут есть весь минимально-необходимый набор. ABS, легкий пуск (кнопку запуска не нужно держать пока мотоцикл заведется – достаточно просто один раз нажать), система помощи при старте (обороты двигателя поднимаются при отпускании сцепления), индикатор выбранной передачи и другие приятые мелочи.

Но изысков в Suzuki SV650 вы не найдете. Передняя вилка – обычный "телескоп" без возможности регулировки. Задняя подвеска тоже предельно проста – "маятник", в котором регулируется только преднатяг. Это как раз тот случай, когда простота является синонимом надежности и долговечности.

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Ровный характер

Классическая посадка, небольшая (785 мм.) высота по седлу и "узкая" компоновка с поперечным V-образным мотором делают Suzuki SV650 очень удобным мотоциклом для города.

Мощности 76 л.с. и крутящего момента 64 Нм. хватает за глаза. Но в отличие от подавляющего большинства "стритов", мотор у Suzuki SV650 удивительно ровный. Он прекрасно тянет буквально с холостых оборотов и очень плавно наращивает мощность и крутящий момент. Никаких рывков, подхватов и неожиданностей.

Под стать мотору и трансмиссия – легкое, отлично прогнозируемое сцепление и слегка сближенные, очень удачно подобранные передаточные числа. Особой необходимости в частой смене передач нет – благодаря потрясающей эластичности мотора Suzuki SV650 способен быстро ускориться, даже если на тахометре всего 2000 оборотов.

Подвеска имеет оптимальные городские настройки. Езда по булыжнику не вызывает дискомфорта – все мелкие неровности практически бесследно растворяются в недрах пружин и амортизаторов. С крупными просчетами коммунальщиков Suzuki SV650 тоже вполне терпимо справляется самостоятельно, но если ему помогать перемещением веса, езда получается более комфортной.

В городском режиме вождения тормоза ведут себя идеально. ABS срабатывает очень мягко и ненавязчиво, хотя и слегка преждевременно, не позволяя даже слегка пискнуть резиной. Но на треке, при очень жестком режиме вождения, когда тормоза хорошенько прогреваются, их эффективность слегка уменьшается.

В поворотах Suzuki SV650 поразительно послушный и собранный, невзирая на относительно комфортные настройки подвески. Любая техника руления оттачивается на нем очень легко, при этом Suzuki SV650 прощает многие ошибки (в разумных пределах, естественно). Радует и отличная стоковая резина Dunlop – за дорогу держится прекрасно.

Скоростной режим – типичный для мотоциклов такого класса. По ощущениям, ускорение до первой сотни занимает около 3,5 – 4 секунд. Максимальная скорость, которую удалось развить во время теста – 200 км/ч. Крейсерская, как и у всех мотоциклов без обтекателей – 120-140 км/ч.

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Недостатки

К недостаткам можно причислить низко висящие трубы выхлопной системы. При съезде с высоких бордюров следует быть аккуратным. Также не всем понравится звук выхлопа – стоковый глушитель очень тихий. Впрочем, при желании этот вопрос легко решается тюнингом.

Дополнительная защита радиатора тоже не помешает

Кому адресован

Suzuki SV650 очень удобный и легкий в управлении мотоцикл. Невзирая на приличную мощность его можно смело включать в список рекомендуемых в качестве первого мотоцикла тем, кто прошел курс вождения в хорошей мотошколе. Покладистый характер и оптимальные настройки прощают многие ошибки начинающих райдеров, а хорошая мощность и динамика позволят пользоваться им много сезонов подряд. Это гораздо прагматичнее, чем покупать "малокубатурник", который надоест за пару месяцев.

Опытным райдерам Suzuki SV650 тоже будет интересен причине своей сбалансированности. Он очень удобен в городе и при этом достаточно универсален и экономичен. Даже в беспощадном режиме тест-драйва расход топлива – меньше пяти литров на сотню.

Мнение эксперта

Николай, основатель и идейный вдохновитель мотошколы Respect.school:

По внешнему виду это современная классика – об этом говорит круглая фара в сочетании с цифровой приборкой. Технических изысков в Suzuki SV650 нет. Простая подвеска, отсутствие иммобилайзера. Видно, что мотоцикл старались сделать максимально доступным, надежным и универсальным.

Безусловно, надежность Suzuki никаких сомнений не вызывает. По сравнению с предыдущим поколением мотор не претерпел существенных технических изменений, но чувствуется, что изменились настройки. По сравнению с предшественником мотор стал работать гораздо мягче и приятнее. Мотор очень понравился.

По поводу эргономики и посадки: я бы не сказал, что удобно сидеть во всем диапазоне сидения. С моими габаритами и фактурой я пытаюсь отодвинуться назад, а он меня подтягивает вперед. Сидение удобно только в положении, когда сидишь максимально близко к баку. Также к минусам можно отнести узкий руль – да, возможно это удобно в городе, но с точки зрения устойчивости на треке хотелось бы ухватиться пошире.

Понравилась работа подвески. Нужны ли такому мотоциклу какие-то регулировки или вилка перевернутого типа – думаю, что нет. У него есть братья из спортивной линейки, которые наделяются заводом производителем всем необходимым. Очень понравилась работа сцепления. Информативная приборная панель, наличие указателя включенной передачи.

Еще раз отмечу плавность мотора. Никаких “низов”, “средин” и “верхушек”. Очень ровная характеристика – едешь и не думаешь об этом. Отменная работа коробки передач, все включается мягко четко и быстро. Отличный аппарат для передвижения по городу. Если за ним следить и выполнять все рекомендации производителя, то этот мотоцикл можно считать вечным. Он из тех мотоциклов, в который изначально заложена доступность и надежность.

Я бы включил его в список претендентов на роль первого мотоцикла для людей, которые прошли обучение в нашей мотошколе. Он однозначно интереснее того же Kawasaki ER-6n. Думаю что целевая аудитория – состоявшиеся люди, которые четко понимают, что им нужно от мотоцикла. Suzuki SV650 не вызывает ярко выраженного "вау-эффекта", но он достаточно быстрый, легкий в управлении, очень практичный и надежный аппарат.