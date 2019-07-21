Практично у всіх мотовиробників в модельній гамі є "стріти" подібної кубатури. Але вони, як правило, успадковують технології "спорту" і виходять надто вже злими. Suzuki SV650 – навпаки, самобутній і дуже добрий до свого райдеру. Так чого від нього чекати?

Suzuki SV650 попереднього покоління знайомий багатьом українцям. Впізнаваним його зробило використання в поліції. І його взяли на службу не дарма – патрульний поліцейський на такому мотоциклі легко просочується через пробки і може запросто наздогнати практично будь-якого порушника. Але є в концепції Suzuki SV650 й інші не менш важливі аспекти.

Попереднє покоління Suzuki SV650 стоїть на службі української поліції

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Доступна краса

Головна відмінність нового покоління – в сталевій трубчастій рамі, адже в попередніх поколіннях рама була алюмінієва. Такий хід, крім того, що дозволив зробити байк доступнішим, ще й дуже здорово відбився на дизайні. Образ нового Suzuki SV650 тепер перегукується з Ducati Monster, який коштує істотно дорожче і не має японської надійністі.

Класичний дизайн Suzuki SV650 гарантує довге життя – цей мотоцикл не буде виглядати застарілим ні через п'ять, ні через десять років. Та й з приводу технологічності тут є весь мінімально необхідний набір. ABS, легкий пуск (кнопку запуску не потрібно тримати поки мотоцикл заведеться – достатньо просто один раз натиснути), система допомоги при старті (обороти двигуна піднімаються при відпусканні зчеплення), індикатор обраної передачі та інші приємні дрібниці.

Але вишукувань в Suzuki SV650 ви не знайдете. Передня вилка – звичайний "телескоп" без можливості регулювання. Задня підвіска теж гранично проста – "маятник", в якому регулюється тільки преднатяг. Це якраз той випадок, коли простота є синонімом надійності і довговічності.

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Рівний характер

Класична посадка, невелика (785 мм.) Висота по сідлу і "вузька" компоновка з поперечним V-подібним мотором роблять Suzuki SV650 дуже зручним мотоциклом для міста.

Потужності 76 к. с. і крутного моменту 64 Нм. вистачає за очі. Але на відміну від переважної більшості "стрітів", мотор у Suzuki SV650 дивно рівний. Він прекрасно тягне буквально з холостих обертів і дуже плавно нарощує потужність і крутний момент. Ніяких ривків, підхватів і несподіванок.

Під стать мотору і трансмісія – легке, відмінно прогнозоване зчеплення і злегка зближені, дуже вдало підібрані передавальні числа. Особливої необхідності в частій зміні передач немає – завдяки приголомшливій еластичності мотора Suzuki SV650 здатний швидко прискоритися, навіть якщо на тахометрі всього 2000 оборотів.

Підвіска має оптимальні міські налаштування. Їзда по бруківці не викликає дискомфорту – всі дрібні нерівності практично безслідно розчиняються в надрах пружин і амортизаторів. З великими прорахунками комунальників Suzuki SV650 теж цілком терпимо справляється самостійно, але якщо йому допомагати переміщенням ваги, їзда виходить більш комфортною.

У міському режимі водіння гальма поводяться ідеально. ABS спрацьовує дуже м'яко і ненав'язливо, хоча і злегка передчасно, не дозволяючи навіть злегка пискнути гумою. Але на треку, при дуже жорсткому режимі водіння, коли гальма добре прогріваються, їх ефективність злегка зменшується.

У поворотах Suzuki SV650 разюче слухняний і зібраний, незважаючи на відносно комфортні налаштування підвіски. Будь-яка техніка рулювання відточується на ньому дуже легко, при цьому Suzuki SV650 прощає багато помилок (в розумних межах, звичайно). Радує і відмінна Стокова гума Dunlop – за дорогу тримається чудово.

Швидкісний режим – типовий для мотоциклів такого класу. За відчуттями, прискорення до першої сотні займає близько 3,5 – 4 секунд. Максимальна швидкість, яку вдалося розвинути під час тесту – 200 км/год, Крейсерська, як і у всіх мотоциклів без обтічників – 120-140 км/ч.

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Недоліки

До недоліків можна зарахувати труби вихлопної системи, які низько висять. При з'їзді з високих бордюрів слід бути акуратним. Також не всім сподобається звук вихлопу – стоковий глушник дуже тихий. Втім, при бажанні це питання легко вирішується тюнінгом.

Додатковий захист радіатора теж не завадить

Кому адресований

Suzuki SV650 – дуже зручний і легкий в управлінні мотоцикл. Незважаючи на пристойну потужність, його можна сміливо включати в список рекомендованих в якості першого мотоцикла тим, хто пройшов курс водіння в хорошій мотошколе. Поступливий характер і оптимальні налаштування прощають багато помилок початківців райдеров, а хороша потужність і динаміка дозволять користуватися ним багато сезонів поспіль. Це набагато прагматичніше, ніж купувати "малокубатурник", який набридне за пару місяців.

Досвідченим райдерам Suzuki SV650 теж буде цікавий, через свою збалансованість. Він дуже зручний в місті і при цьому досить універсальний і економічний. Навіть в нещадному режимі тест-драйву витрата палива менше п'яти літрів на сотню.

Думка експерта

Микола, засновник та ідейний натхненник мотошколи Respect.school:

За зовнішнім виглядом це сучасна класика – про це говорить кругла фара в поєднанні з цифровою приборкою. Технічних вишукувань в Suzuki SV650 немає. Проста підвіска, відсутність іммобілайзера. Видно, що мотоцикл намагалися зробити максимально доступним, надійним і універсальним.

Безумовно, надійність Suzuki ніяких сумнівів не викликає. У порівнянні з попереднім поколінням мотор не зазнав істотних технічних змін, але відчувається, що змінилися налаштування. У порівнянні з попередником мотор став працювати набагато м'якше і приємніше. Мотор дуже сподобався.

З приводу ергономіки і посадки: я б не сказав, що зручно сидіти у всьому діапазоні сидіння. З моїми габаритами і фактурою я намагаюся відсунутися назад, а він мене підтягує вперед. Сидіння зручно тільки в положенні, коли сидиш максимально близько до баку. Також до мінусів можна віднести вузьке кермо – так, можливо це зручно в місті, але з точки зору стійкості на треку хотілося б вхопитися ширше.

Сподобалася робота підвіски. Чи потрібні такому мотоциклу якісь регулювання або вилка перевернутого типу – думаю, що ні. У нього є брати зі спортивної лінійки, які наділяються заводом виробником всім необхідним. Дуже сподобалася робота зчеплення. Інформативна приладова панель, наявність покажчика включеної передачі.

Ще раз відзначу плавність мотора. Ніяких "низів","середин" і "верхівок". Дуже рівна характеристика – їдеш, і не думаєш про це. Відмінна робота коробки передач, все включається м'яко чітко і швидко. Відмінний апарат для пересування по місту. Якщо за ним стежити і виконувати всі рекомендації виробника, то цей мотоцикл можна вважати вічним. Він з тих байків, в які спочатку закладена доступність і надійність.

Я б включив його в список претендентів на роль першого мотоцикла для людей, які пройшли навчання в нашій мотошколі. Він однозначно цікавіший того ж Kawasaki ER-6n. Думаю, що цільова аудиторія – люди, які чітко розуміють, що їм потрібно від мотоцикла. Suzuki SV650 не викликає яскраво вираженого "вау-ефекту", але він досить швидкий, легкий в управлінні, дуже практичний і надійний апарат.

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