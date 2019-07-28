Моторизація людства почалася з мотоциклів, чим і пояснюється безліч мотоциклетних компаній на зорі автомобільної ери. Більшість з них сьогодні забуті, але Авто24 спробує показати, чому це неправильно.

Мотоцикл був першим індивідуальним транспортом з ДВС – вдалий зразок свого бензинового двигуна для транспорту винахідники Г. Даймлер і В. Майбах обкатували на дерев'яному велосипеді.

Перший у світі класичний мотоцикл – з бензиновим ДВС – був всього лише носієм експериментального мотора Г. Даймлера і В. Майбаха

Цю отриману в 1885 р. конструкцію назвали Petroleum Reitwagen (Daimler Reitwagen) і вона автоматично стала мотоциклом. Більше до двоколісної теми Daimler не повертався, але через якихось 20 років у світі працювали десятки компаній, що виробляють товарні мотоцикли.

Читайте також: Чому іноземці вивозять з України мотоцикли МТ “Дніпро”

Ускладнення конструкції, економічні кризи і війни "викосили" перелік мотовиробників, але ми сьогодні згадаємо тих з них, хто залишив свій слід в історії техніки. Зазначимо, що тут ми поговоримо про виробників класичних мотоциклів в їх нинішньому розумінні.

1. Vincent (Велика Британія)

Славна англійська марка, відома також як Vincent-HRD, увійшла в історію як виробник найшвидших серійних мотоциклів у світі – для довоєнних 45-сильних моделей звичайною була швидкість 180 км/ч. Саме мотоцикл цієї марки зображений на хрестоматійному фото 1948 року, де гонщик Роланд Фрі розганяє Vincent-HRD до рекордних 241 км/год на соляній трасі Бонневіль. Виробництво мотоциклів Vincent було зупинено в 1959 р.

Щоб побити рекорд Америки на Vincent-HRD, гонщик Роланд Фрі вирішив знизити опір повітря: зняв костюм, шолом і чоботи. У підсумку: 241,905 км/год.

Читайте також: Як відрізнити військовий мотоцикл Дніпро” від підробки: 10 відмінностей

2. D-Rad (Німеччина)

Володів брендом D-Rad машинобудівний концерн Deutsche Werke AG, що був найбільшим виробником мотоциклів в Німеччині в період з 1921 року. Його модельна лінійка була незвично широкою і тираж деяких моделей перевищував 25 тис. штук. Втім, марка D-Rad проіснувала лише до 1933, хоча виробнича база залишилася працювати під крилом іншого мотовиробника – NSU.

Мотоцикли марки D-Rad були наймасовішими в Німеччині періоду 1920 – початку 1930-х років

Читайте також: ПДР для мотоциклістів-2019 в Україні: знайди 5 відмінностей

3. Rudge (Велика Британія)

Компанія Rudge-Whitworth відома з 1894 і перш за все своїми розробками для автомобіля – наприклад, завдяки її системі з конусною гайкою автомобільний світ отримав колеса, що знімаються. Мотоцикли Rudge фірма почала виробляти з 1911 р., і багато моделей відрізнялися технічними нововведеннями – скажімо, чотирьохклапанної головкою циліндра або ремінним варіатором (на зразок сьогоднішніх CVT) в трансмісії. Компанія Rudge-Whitworth припинила свою діяльність в 1940 р.

Ідею кріплення колеса гайкою через два конуси принесла автомобільному світові компанія Rudge-Whitworth, виробник мотоциклів в довоєнний період

4. BD (Чехословаччина)

Марка в 1927 р. випустила перший по-справжньому чехословацький мотоцикл, причому на замовлення Міністерства оборони країни. Тому модель BD 500 відрізнялася ремонтопридатністю в польових умовах. Марка проіснувала недовго, через пару років вона перейшла під крило концерну, що випускав автомобілі Praga. А в 1935 виробництво мотоциклів припинили – автомобілі приносили промисловцям більше прибутку.

Автомобілі Praga витіснили у виробництві мотоцикли однойменної марки. Але конструкторську школу і традиції чехословацьким інженерам вдалося зберегти

Читайте також: Муки вибору 1980-х: який мотоцикл краще – "Ява" чи "Чезет"

5. Motosacoche (Швейцарія)

Одна з найстаріших мотоциклетних марок у світі відома з 1899 р. Спочатку компанія випускала мотоциклетні двигуни, забезпечуючи ними найвідоміших мотовиробників Німеччини, Англії та Франції. Чужі спортивні команди на байках з движками Motosacoche ставали чемпіонами і володарями Grand Prix, але випускати власні мотоцикли було вирішено лише у 1923 р., чим компанія успішно займалася до 1957 р., коли виробництво мотоциклів Motosacoche було зупинено.

Motosacoche багато років поставляла двигуни для провідних мотоциклетних компаній Європи, і тільки в 1923 р. сама взялася за випуск мотоциклів

6. Gnome-Rhоne (Франція)

Не лише баварці поєднували виробництво авіамоторів з випуском двоколісного транспорту. На зіркоподібних движках конструкції Gnome-Rhоne воювали всі сторони протистояння і в Першу, і в Другу світові війни. А в 1923 році найвідоміший у світі виробник авіамоторів Gnome-Rhоne відкрив виробництво мотоциклів. На конвеєрі стояли моделі малої і середньої кубатур, як 2-х, так 4-хтактні. У 1959 р. мотоциклетна історія Gnome-Rhоne завершилася.

Французька компанія Gnome-Rhоne постачала авіамоторами і ліцензіями на їх виробництво кілька європейських держав. На фото: 9-циліндрова зірка Gnome-Rhоne на радянському винищувачі І-5.

Читайте також: Штрафи для мотоциклістів-2019 в Україні