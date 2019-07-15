Відомо, що серед автомобілів іномарок в нашому радянському минулому не було - покупцеві доводилося вибирати з продукції вітчизняного автопрому. Але у мотоциклістів картина була зовсім іншою. Однак у них були власні муки вибору ...

Автомобілі-іномарки в нашій країні не продавалися громадянам аж до початку 1990-х, а за багатьма вітчизняними доводилося роками стояти в черзі. А от для мотоциклістів був певний вибір імпортної техніки: німецька марка MZ, угорська Panonnia, чехословацькі Jawa, CZ, Velorex.

Чехословацькі Jawa і CZ класу 350 куб. см були найяскравішими представниками іноземних брендів на ринку мотоциклів радянського періоду.

У кожної мото-іномарки був свій сегмент покупця. Та реальні пацани в епоху розквіту вітчизняного моторуху (а це 1970-1980-і роки) мучилися в сумнівах: що краще – "Ява" чи "Чезет"? І перше, і друге можна було купити в магазині спорттоварів, почекавши тиждень-два (а то й місяць-другий).

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Які мотоцикли були в СРСР

Від прямих вітчизняних конкурентів – 350-кубових "Іж Юпітер" з індексом -3, -4 або -5 – чехословацькі машини відрізнялися не так разюче, як японські та німецькі легковики того часу від наших "Волг" і "Москвичів". Не можна сказати, щоб мотоцикли з ЧССР були більш сучасними (мова йде про покоління Jawa 634 і CZ 472), але культура виготовлення та концепція були дещо іншими. Імпортна техніка була більш комфортною – менше шуму і вібрацій, м'якше робота органів управління, наявність тахометра (Jawa) і потужної світлотехніки

Надійні, зручні та динамічні мотоцикли з Чехословаччини поглиналися ринком СРСР майже на 100%. Лише мала частина щорічного випуску йшла в інші країни, де їх доводилося рекламувати.

УJawa і CZ краще йшла справа з експлуатаційними характеристиками в реальних умовах: впевнений пуск, рідше було потрібно регулювати запалювання і карбюратор. Силовий агрегат забезпечував динаміку більш яскраву, ніж у вітчизняних машин, причому не з причини більшої потужності ("ІЖ Юпітер" були потужнішими), а завдяки більш гнучким характеристикам двигуна.

Стильний і акуратний щиток приладів "Яви" перевертав свідомість тих, хто раніше їздив на "Іжах", "Ковровцах" та "Мінськах". На CZ тахометра не було.

Мінуси "Яв" і "Чезетів" також були загальними і вагомими. Головні – вони призначалася в першу чергу для рівних асфальтових доріг. І справа тут не тільки в меншій міцності деталей підвіски, а й в характеристиках силового агрегату. Робочий діапазон обертів двигуна та передавальні числа трансмісії підібрані таким чином, що мотоцикл показує себе найбільш динамічним при високих обертах двигуна і на високій швидкості.

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А у вітчизняних умовах руху цього не завжди вдавалося досягти. Крім того, моторам мото-іномарок в 1970-і роки був потрібний вже високооктановий бензин АІ-93, який продавався не всюди, тим більше в сільській місцевості, де проживала чимала половина “явістів”. Не все добре було й із запчастинами.

Cezet був менш практичним, але краще тримався на нерівностях і в поворотах. Багато деталей його ходової були зроблені з алюмінієвого сплаву.

Тому купували " Яви "і" Чезети " в абсолютній більшості молоді люди, які заради престижу готові були миритися з проблемами динаміки на малих обертах. Ще власникам чехословацьких мотоциклів докучали постійні клопоти з акумулятором, який не заряджався при їзді по поганих дорогах – через малі оберти двигуна.

Що краще?

Що стосується теми, що краще – "Ява" чи "Чезет", то це питання схоже на проблему “Pepsi чи Coca-Cola”? Проте, відмінності між Jawa і CZ поколінь Jawa 634 і CZ 472 є, і вони – в більшій спортивності "Чезета". Він легший за "Яву", трохи динамічніший, у нього кращі гальма й інша посадка, а підвіска з реактивною тягою краще тримає машину на нерівностях. Ну і звичайно, свій дизайн, нехай не особливо яскравий, але відмінний від масових "Яв" та "Іжів".

Jawa у багатьох випадках експлуатувалася з боковим причепом – коляскою Velorex, що не дозволялося Cezet'у. Але молодь це питання хвилювало рідко.

З іншого боку, менша маса "Чезета" пояснювалася як застосуванням алюмінієвих сплавів, так і полегшеною одинарною рамою (на відміну від дуплексної конструкції "Яви"), що знижувало її міцність. З цієї ж причини до "Чезету" не можна чіпляти бічний причіп-коляску типу Velorex. Цікаво, що при всій своїй "спортивності" CZ 472.3 зразка 1977 р. коштував на 100 руб. дешевше – 850 руб. проти 950 руб., які просили за Jawa 634.8.

Марка CZ (Чеська Зброївка – збройовий завод) була найстарішим виробником мототехніки в Чехословаччині (1922 – 1998). Однак вона не пережила розпаду країни.

Втім, для більшої частини цільової аудиторії, молоді, ці недоліки не мали значення. Тому у CZ завжди був свій покупець – як правило, амбітний, енергійний і незалежний.

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