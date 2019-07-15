Известно, что автомобильных иномарок в нашем советском прошлом не было – покупателю приходилось выбирать из продукции отечественного автопрома. Но у мотоциклистов картина была совсем иной – и у них были свои муки выбора…

Автомобили-иномарки в нашей стране не продавались гражданам вплоть до начала 1990-х, а за многими отечественными приходилось годами стоять в очереди. А вот для мотоциклистов был определенный выбор импортной техники: немецкая марка MZ, венгерская Panonnia, чехословацкие Jawa, CZ, Velorex.

Чехословацкие Jawa и CZ класса 350 куб. см были самыми яркими представителями иностранных брендов на рынке мотоциклов советского периода.

У каждой мото-иномарки был свой сегмент покупателя. Но реальные пацаны в эпоху расцвета отечественного мотодвижения (а это 1970-1980-е годы) терзались в сомнениях: что лучше – “Ява” или “Чезет”? И первое, и второе можно было купить в магазине спорттоваров, покараулив недельку-другую (а то и месяц-другой).

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Какие были мотоциклы в СССР

От прямых отечественных конкурентов – 350-кубовых “Иж Юпитер” с индексом -3, -4 или -5 чехословацкие машины отличались не так разительно, как японские и немецкие легковушки того времени от наших “Волг” и “Москвичей”. Нельзя сказать, чтобы мотоциклы из ЧССР были более современными (речь идет о поколениях Jawa 634 и CZ 472), но культура изготовления и концепция были несколько иными. Импортная техника была более комфортной – меньше шума и вибраций, мягче работа органов управления, наличие тахометра (Jawa) и мощной светотехники

Надежные, комфортабельные и динамичные мотоциклы из Чехословакии поглощались рынком СССР почти на 100 %. Лишь малая часть ежегодного выпуска уходила в другие страны, где их приходилось рекламировать.

УJawa и CZ получше обстояло дело с эксплуатационными характеристиками в реальных условиях: уверенный пуск, реже требовались регулировки зажигания и карбюратора. Силовой агрегат обеспечивал динамику более яркую, чем у отечественных машин, причем не по причине большей мощности (“Иж Юпитер” как раз таки были мощнее), а благодаря более гибким характеристикам двигателя.

Стильный и аккуратный щиток приборов “Явы” переворачивал сознание тех, кто раньше ездил на “Ижах”, “Ковровцах” и “Минсках”. На CZ тахометра не было.

Минусы “Яв” и “Чезетов” тоже были общими и весомыми, причем главное то, что они предназначалась в первую очередь для ровных асфальтовых дорог. И дело тут не только в меньшей прочности деталей подвески, а и в характеристиках силового агрегата. Рабочий диапазон оборотов двигателя и передаточные числа трансмиссии подобраны таким образом, что мотоцикл показывает себя наиболее динамичным при высоких оборотах двигателя и на высокой скорости.

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А в отечественных условиях движения этого не всегда удавалось достичь. Кроме того, моторам мото-иномарок в 1970-е годы требовался уже высокооктановый бензин АИ-93, который продавался не везде, тем более в сельской местности, где проживала добрая половина «явистов». Не все хорошо было и с запчастями.

Cezet был менее практичным, но лучше держался на неровностях и в поворотах. Многие детали его ходовой были сделаны из алюминиеваого сплава.

Поэтому покупали “Явы” и “Чезеты” в абсолютном большинстве молодые люди, которые ради престижа готовы были мириться с проблемами динамики на малых оборотах. Еще владельцам чехословацких мотоциклов досаждали постоянные хлопоты с аккумулятором, который не заряжался при езде по плохим дорогам – из-за малых оборотов двигателя.

Что лучше?

Что касается темы, что лучше - “Ява” или “Чезет”, то этот вопрос сродни проблеме Pepsi-Cola или Coca-Cola? Отличия между Jawa и CZ поколений Jawa 634 и CZ 472 – в большей спортивности “Чезета”. Он легче “Явы”, немного динамичнее, у него лучше тормоза и другая посадка, а подвеска с реактивной тягой лучше держит машину на неровностях. Ну и конечно, свой дизайн, пусть особо не выдающийся, но отличный от массовых “Яв” и “Ижей”.

Jawa во многих случаях эксплуатировалась с боковым прицепом – коляской Velorex, чего не позволялось Cezet`у. Но молодежь этот вопрос волновал редко.

С другой стороны, меньшая масса “Чезета” объяснялась как применением алюминиевых сплавов, так и облегченной одинарной рамой (в отличие от дуплексной конструкции “Явы”), что снижало ее прочность. По этой же причине к “Чезету” нельзя цеплять боковой прицеп – коляску типа Velorex. Интересно, что при всей своей “спортивности” CZ 472.3 образца 1977 г. стоил на 100 руб. дешевле - 850 руб. против 950 руб., которые просили за Jawa 634.8.

Марка CZ (Чешская Зброевка – оружейный завод) была старейшим производителем мототехники в Чехословакии (1922 – 1998). Но она не пережила распад страны.

Впрочем, для большей части целевой аудитории – молодежи многие из недостатков не имели значения, поэтому у CZ всегда был свой покупатель – как правило, амбициозный, энергичный и независимый.

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