Моторизация человечества началась с мотоциклов, чем и объясняется великое множество мотоциклетных компаний на заре автомобильной эры. Большинство из них сегодня забыты, но Авто24 попробует показать, почему это неправильно.

Мотоцикл был первым индивидуальным транспортом с ДВС – удачный образец своего бензинового двигателя для транспорта изобретатели Г. Даймлер и В. Майбах обкатывали на деревянном велосипеде.

Первый в мире классический мотоцикл – с бензиновым ДВС – был всего лишь носителем экспериментального мотора Г. Даймлера и В. Майбаха.

Эту полученную в 1885 г. конструкцию назвали Petroleum Reitwagen (Daimler Reitwagen) и она автоматически стала мотоциклом. Больше к двухколесной теме Daimler не возвращался, но через каких-то 20 лет в мире работали десятки компаний, производящих товарные мотоциклы.

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Усложнение конструкции, экономические кризисы и войны “выкосили” перечень мотопроизводителей, но мы сегодня вспомним тех из них, кто оставил свой след в истории техники. Отметим, впрочем, что здесь мы поговорим о производителях классических мотоциклов в их нынешнем понимании.

1. Vincent (Великобритания)

Славная английская марка, известная также как Vincent-HRD, вошла в историю как производитель самых быстрых серийных мотоциклов в мире – для довоенных 45-сильных моделей обычной была скорость 180 км/ч. Именно мотоцикл этой марки запечатлен на хрестоматийном фото 1948 года, где гонщик Роланд Фри разгоняет Vincent-HRD до рекордных 241 км/ч по соляной трассе Бонневиль. Производство мотоциклов Vincent было остановлено в 1959 г.

Чтобы побить рекорд Америки на Vincent-HRD, гонщик Роланд Фри решил снизить сопротивление воздуха: снял костюм, шлем и сапоги. В итоге: 241,905 км/ч.

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2. D-Rad (Германия)

Владевший брендом D-Rad машиностроительный концерн Deutsche Werke AG был крупнейшим производителем мотоциклов в Германии в период с 1921. Его модельная линейка была необычно широкой и тираж некоторых моделей превышал 25 тыс. штук. Впрочем, марка D-Rad просуществовала лишь до 1933, хотя производственная база осталась работать под крылом другого мотопроизводителя NSU.

Мотоциклы марки D-Rad были самыми массовыми в Германии периода 1920 – начала 1930-х годов.

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3. Rudge (Великобритания)

Компания Rudge-Whitworth известна с 1894 и прежде всего своими разработками для автомобиля – например, благодаря ее системе с конусной гайкой автомобильный мир получил целиком съемные колеса. Мотоциклы Rudge фирма начала производить с 1911 г., и многие модели отличались техническими новшествами – скажем, четырехклапанной головкой цилиндра или ременным вариатором (наподобие сегодняшних CVT) в трансмиссии. Компания Rudge-Whitworth прекратила свою деятельность в 1940 г.

Идею крепление колеса гайкой через два конуса принесла автомобильному миру компания Rudge-Whitworth, производитель мотоциклов в довоенный период.

4. BD (Чехословакия)

Марка, в 1927 г. выпустившая первый по-настоящему чехословацкий мотоцикл, причем по заказу министерства обороны страны. Поэтому модель BD 500 отличалась ремонтопригодностью в полевых условиях. Марка просуществовала недолго, через пару лет она перешла под крыло концерна, выпускавшего автомобили Praga. А в 1935 производство мотоциклов прекратили – автомобили приносили промышленникам больше прибыли.

Автомобили Praga вытеснили в производстве мотоциклы одноименной марки. Но конструкторскую школу и традиции чехословацким инженерам удалось сохранить.

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5. Motosacoche (Швейцария)

Одна из старейших мотоциклетных марок в мире известна с 1899 г. Сначала компания выпускала мотоциклетные двигатели, снабжая ими самых известных мотопроизводителей Германии, Англии и Франции. Чужие спортивные команды на байках с движками Motosacoche становились чемпионами и обладателями Grand Prix, но выпускать собственные мотоциклы, было решено только в 1923 г., чем компания успешно занималась до 1957 г., когда производство мотоциклов Motosacoche было остановлено.

Motosacoche многие годы поставляла двигатели для ведущих мотоциклетных компаний Европы, и только в 1923 г. сама взялась за выпуск мотоциклов.

6. Gnome-Rhоne (Франция)

Не одни только баварцы соединяли производство авиамоторов с выпуском двухколесного транспорта. На звездообразных движках конструкции Gnome-Rhоne воевали все стороны противостояния и в Первую, и во Вторую мировые войны. А в 1923-м самый известный в мире производитель авиамоторов Gnome-Rhоne открыл производство мотоциклов. На конвейере стояли модели малой и средней кубатур, как 2-х, так 4-хтактные. В 1959 г. мотоциклетная история Gnome-Rhоne завершилась.

Французская компания Gnome-Rhоne снабжала авиамоторами и лицензиями на их производство несколько европейских государств. На фото: 9-цилиндровая звезда Gnome-Rhоne на советском истребителе И-5.

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