Мотосезон у розпалі й ми дослідили, як готувались до нього українські мотолюбителі та які мотоцикли можна зустріти на українських трасах цього літа.

З початку року на шпальтах об’яв з’явилось 33 000+ одиниць двоколісної мототехніки з пробігом. Половина від цього числа випадає на 10 найпопулярніших стилів мотоциклів.

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Найбільше користується попитом класичний стиль — з початку року мотолюбителі придбали 1,2 тисячі таких мотоциклів з пробігом. Найближчий переслідувач “класики” спортивні байки — з початку року свого покупця знайшла тисяча одиниць такої техніки.

Сезонність притаманна всьому українському авторинку, проте у випадку з двоколісним транспортом вона відчувається ще більше. Найбільш жвава торгівля з квітня по червень — саме в цей період спостерігається максимальна кількість продажів по кожному типу мотоциклів.

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Якщо розглядати співвідношення пропозиція/продажі, то за цим показником лідирують позашляховики (ендуро) та круїзери, відсоток продажів яких складає 39,9% і 39,5% відповідно. Найслабшим попитом користуються пропозиції про продаж мотоциклів з коляскою — 22,6%.

У розрізі брендів видно беззаперечну гегемонію японських марок. ТОП-5 за кількістю продажів повністю зайнятий вихідцями з Японії. За лідерство ж сперечаються Yamaha та Honda, що з солідним відривом випереджають найближчих переслідувачів.



Серед найдорожчих мотоциклів, що змінили власників напередодні сезону-2019, пальма першості у Ducati Panigale V4S. За нього щасливому мотолюбителю довелось заплатити майже $49,5 тис.

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Серед нових мотоциклів, що цього сезону вперше виїхали на трасу, найчастіше зустрічається модель Viper V. Саме її найчастіше переглядали і саме вона залучила найбільше дзвінків покупців до салонів.

Армія любителів легкої мототехніки цього сезону теж суттєво поповнилась. З початку року своїх власників змінило майже 2,5 тисячі скутерів, максі-скутерів, моторолерів, міні спортів, пітбайків та мопедів. Пік торгівлі так званої “легкої” мототехніки настає трохи пізніше, ніж у мотоциклів — найкраще такий транспорт продається у червні.

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