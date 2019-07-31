За підсумками першого півріччя в Україні продажі нових авто складають всього 7% від загального обсягу авторинку.

За підсумками першого півріччя 2019 року частка угод на авторинку нових автомобілів становить 7%. Решта - це імпорт вживаних автомобілів з-за кордону і внутрішні перепродажі (також вживаних) автомобілів. 45% і 48% відповідно.

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Однак, в деяких регіонах спостерігаються інші тенденції. Наприклад, найвищий відсоток покупок нових автомобілів зафіксований в Києві - 22%. Слідом в рейтингу йдуть Харківська, Дніпровська області (по 8%) - власне, вони і лідирують у продажах нових авто в країні. Далі - Полтавська, Миколаївська та Запорізька області (по 7%).

Найменша частка продажів нових авто – на Волині, в Чернівецькій, Рівненській, Івано-Франківській (по 2%) і Тернопільській (3%) областях. Відповідно, в цих же регіонах спостерігається найбільша частка вживаних та щойно імпортованих авто.

Тут при покупці навіть не розглядають не лише нові авто, а навіть вживані з місцевого ринку. Одноосібний лідер - Волинь - 80% всіх куплених за півріччя машин – імпортні та вживані. Тобто 4 з 5 всіх куплених в цьому році авто були поставлені з-за кордону.

Інші західні області – теж в лідерах за імпортом вживаних авто. До них додалися Львівська (66% імпорту), Закарпатська (66%), Житомирська (52%) і Вінницька (51%) області.



Також вважають за краще купувати авто з пробігом в Луганській (80% покупок з внутрішніх перепродажів), Донецькій (79%), Запорізької (71%), Херсонській (67%) і Кіровоградській (66%) областях.

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