Міфічний герой Одіссей роками блукав світом і пережив чимало пригод. "Підводна одіссея" Жака Кусто шукала пригод у глибинному світі морів та океанів. Нова ера – нова одіссея, на бездоріжжі.

ODYSSEY 21 створений для спортивної серії Extreme E, яка має стартувати у 2021 році та проходитиме на найскладніших маршрутах у найвіддаленіших куточках планети.

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У новому чемпіонаті від творців кільцевої серії ABB FIA Formula E усі машини будуть абсолютно однаковими – такими, як ODYSSEY 21.

Спорткар для чемпіонату Extreme E розроблений фірмою Spark Racing Technology і оснащений акумуляторами Williams Advanced Engineering. Силова установка трофі-кара – електрична. 560-сильний електромотор дозволяє машині прискорюватись до першої сотні за 4,5 секунди.

Фото: електричний раллі-кар ODYSSEY 21 / Motor1

В основі машини лежить сталева рама, а кузов виконаний з легких панелей. Заводські команди отримають право змінювати обвіс, щоб стилізувати електромобіль під серійні моделі, а незалежні учасники повинні будуть використовувати стандартні кузовні елементи. Крім того, спортивним колективам дозволять допрацьовувати технічну начинку позашляховиків.



Тести ODYSSEY 21 для команд учасників розпочнуться восени 2019 року, а навесні 2020 року електромобілі передадуть новим власникам. Старт чемпіонату Extreme E намічений на початок 2021 року. Маршрути для перегонів прокладаються в регіонах світу, які постраждали від зміни клімату – в Арктиці, Гімалаях, Сахарі, лісах Амазонки та островах Індійського океану.

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