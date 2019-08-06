Состоялась презентация нового поколения седана Hyundai Sonata. И главной его фишкой стала крыша с солнечной панелью.

По расчетам инженеров, если машина будет находиться на солнце до шести часов ежедневно, то за год сможет выработать энергию на 1300 километров, а многие семьи именно столько проезжают за месяц.

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Гибридная система состоит из бензинового двухлитрового мотора мощностью 152 силы, 50-сильного электродвигателя и гибридной трансмиссии.



Hyundai Sonata

Суммарная мощность системы выходит на отметку 195 сил и позволяет в среднем вкладываться в пять литров на сотню. Удивительно, что никто раньше не додумался до использования солнечных панелей, которые сегодня очень распространены в быту.

Видео Hyundai Sonata: