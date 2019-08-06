Гендиректор Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) Майк Мэнли выразил готовность возобновить переговоры о слиянии с Renault SA, пишет The Financial Times.

Мэнли сказал изданию, что итало-американскому автопроизводителю как и раньше “было бы интересно услышать реакцию” от французского конкурента, добавив, что объединение компаний может дать “значительный синергетический эффект”.

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“Промышленная логика, которая присутствовала до этого, по-прежнему присутствует, – цитирует FT г-на Мэнли. – Если обстоятельства изменятся, то, возможно, мечты объединятся и многое может случиться”.

Fiat-Chrysler так и не нашел нового партнера, а тем временем дела в FCA идут не очень успешно. В мае FCA направила Renault предложение о слиянии на равных началах, что предполагает, что акционерам обеих компаний будет принадлежать по 50% объединенной компании.

Однако только через 10 дней компании опубликовали сообщение об отмене сделки. FCA заявила, что во Франции “отсутствуют политические условия” для ее успешного завершения.

Еще одним фактором провала переговоров стали противоречия между участниками глобального альянса Renault и Nissan, которые обострились после ареста в конце прошлого года Карлоса Гона, бывшего главы Renault и Nissan.

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