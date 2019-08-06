Гендиректор Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) Майк Менлі висловив готовність відновити переговори про злиття з Renault SA, пише The Financial Times.

Менлі сказав виданню, що італо-американському автовиробникові як і раніше "було б цікаво почути реакцію" від французького конкурента, додавши, що об'єднання компаній може дати "значний синергетичний ефект".

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"Промислова логіка, яка була присутня до цього, як і раніше присутня, - цитує FT пана Менлі. - Якщо обставини зміняться, то, можливо, мрії об'єднаються і багато що може трапитися".

Fiat-Chrysler так і не знайшов нового партнера, а тим часом справи в FCA йдуть не дуже успішно. У травні FCA направила Renault пропозицію про злиття на рівних засадах, що передбачає, що акціонерам обох компаній належатиме по 50% об'єднаної компанії.

Однак лише через 10 днів компанії опублікували повідомлення про скасування угоди. FCA заявила, що у Франції "відсутні політичні умови" для її успішного завершення.

Ще одним фактором провалу переговорів стали суперечності між учасниками глобального альянсу Renault і Nissan, що загострилися після арешту в кінці минулого року Карлоса Гона, колишнього глави Renault і Nissan.

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