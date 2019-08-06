Професор Крістоф Бухалов з Інституту ІФО в Мюнхені опублікував результати свого дослідження. Як з'ясувалося, електромобілі набагато «брудніші» ненависних багатьом дизелів, проти яких повстала вся Європа.

Було встановлено, що в середньому від електромобілів на 20% більше викидів СО 2 , ніж від дизельних машин. Самі по собі електромобілі не викидають в атмосферу нічого поганого, але електроенергія в акумуляторах під підлогою не береться з нізвідки, її виробляють електростанції.

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Втім, енергія для підзарядки – це лише вершина айсберга. Набагато більше енергії потрібно для видобутку та обробки літію, марганцю і кобальту – основних хімічних елементів, з яких робляться батарейки.

Таким чином, якщо припустити, що акумулятори в електромобілі прослужать 10 років, а середньорічний пробіг дорівнює 15 000 км, середні викиди СО 2 , які будуть припадати на частку одного з найпопулярніших і сучасних електромобілів - Tesla Model 3, дорівнюватимуть 156-181 г / км.

Для порівняння: дизельний Мерседес С220d - машина того ж класу і оснащення, що і Tesla Model 3 - викидає в атмосферу всього від 117 до 137 г / км СО 2 . Це приблизно на чверть менше електромобіля.

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А якщо взяти бензиновий Mercedes C300 - його викиди будуть 158 г / км - це нижня межа Тесли приблизно тієї ж потужності.

Викиди, які припадають на електромобілі діляться приблизно 50 на 50. Одна половина припадає на видобуток металів і виробництво акумуляторів, а інша - на їх підзарядку. Схоже, електромобіль - це точно не варіант. Все, що роблять електромобілі - це переносять джерела забруднень з міст і мегаполісів за місто. Тільки це і більше нічого.

У 2030 році будуть введені нові екологічні норми. І їм не зможе відповідати жоден з існуючих і навіть модернізованих двигунів внутрішнього згоряння, тому що межа викидів СО 2 буде на рівні 59 г / км. Це еквівалентно витраті в 2,2 літра дизеля і 2,6 літрів бензину на 100 км. Іншими словами, на даному етапі розвитку це нездійсненно технічно.

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