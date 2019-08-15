У Європі покупці можуть обирати з поміж шести десятків моделей. В українців вибір менший, особливо якщо вибирати з нових машин в офіційних дилерів.
Популярність електротранспорту продовжує невпинно рости по всьому світу. Україна – не виняток, хоча вибір при покупці вітчизняні автомобілісти мають куди менший, купівельна спроможність не надто висока, а законодавство все ще потребує змін, пов’язаних з придбанням та володінням електромобілем. То які ж батарейні автомобілі можна купити в Україні?
Також цікаво: Дівчина використовує вбудований в руку мікрочіп для безключового доступу в свій електрокар (відео)
За данними AUTO-Consulting, в нашій державі парк електромобілів був сформований з майже 50 різних моделей електромобілів 27 брендів. При цьому офіційні дилери дуже неохоче виводили на ринок батарейні авто, через що переважну більшість такого транспорту складають вживані машини.
Наймасовішими моделями електрокарів на українському ринку є Nissan Leaf (69% парку), BMW i3 (5%) та TESLA Model S (4,2%). При цьому з них лише BMW i3 доступна для купівлі в “офіціалів”.
Протягом семи місяців 2019 року продажі нових електрокарів зросли аж на 46 відсотків, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Вживані електрокари продавались цього року на 54% краще, ніж минулого. Однак у фізичному вираженні цифри, як і раніше, просто сміхотворні: 368 нових та 3653 вживаних електрокарів придбали за сім місяців цього року українці.
Дивіться також: Відео: всі суперкари та новинки Фестиваля швидкості у Гудвуді 2019
Серед електрокарів, що продавались в Україні новими (офіційні та неофіційні) значиться 17 моделей. У списку вони впорядковані за популярністю:
- JAGUAR I-Pace
- HYUNDAI Kona
- TESLA Model 3
- NISSAN Leaf першого покоління
- BMW i3
- NISSAN Leaf другого покоління
- TESLA Model X
- HYUNDAI Ioniq
- BMW i3
- RENAULT Zoe
- TESLA Model S
- AUDI e-tron
- JAC iEV 7S
- CHEVROLET Bolt
- KIA Soul
- VOLKSWAGEN Golf
- FORD Focus
Серед вживаних електрокарів, які завозяться до нас з Європи та США, вибір значно більший – доступно 38 моделей. До вищеназваних додаються:
- RENAULT Kangoo
- FIAT 500
- MERCEDES-BENZ B W246
- MERCEDES-BENZ B W245
- SMART Fortwo
- TOYOTA RAV4
- CHEVROLET Spark
- RENAULT Fluence
- MITSUBISHI I-miev
- NISSAN NV200
- HYUNDAI Ioniq
- CITROEN C1
- BIO evA-4
- VOLKSWAGEN Up!
- BIO evA-5
- FORD Transit
- VANTAGE EVX 1000
- BIO evA-3
- BLUECAR B1
- GAIA X8
- PEUGEOT Ion
- RENAULT Twizy
- THINK City
За даними видання Transport & Environment, на сьогоднішній день у Європі представлено близько 60 різних моделей електромобілів, а до 2021 року їх кількість зросте до 214. Очікується, що з розширенням кількості електричних моделей на світовому ринку, буде збільшуватися кількість моделей електрокарів і в нашій країні.
Також цікаво: Рекорду не буде: Сергій Малик розбив мотоцикл під час спроби рекордного заїзду