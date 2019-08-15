У Європі покупці можуть обирати з поміж шести десятків моделей. В українців вибір менший, особливо якщо вибирати з нових машин в офіційних дилерів.

Популярність електротранспорту продовжує невпинно рости по всьому світу. Україна – не виняток, хоча вибір при покупці вітчизняні автомобілісти мають куди менший, купівельна спроможність не надто висока, а законодавство все ще потребує змін, пов’язаних з придбанням та володінням електромобілем. То які ж батарейні автомобілі можна купити в Україні?

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За данними AUTO-Consulting, в нашій державі парк електромобілів був сформований з майже 50 різних моделей електромобілів 27 брендів. При цьому офіційні дилери дуже неохоче виводили на ринок батарейні авто, через що переважну більшість такого транспорту складають вживані машини.

Наймасовішими моделями електрокарів на українському ринку є Nissan Leaf (69% парку), BMW i3 (5%) та TESLA Model S (4,2%). При цьому з них лише BMW i3 доступна для купівлі в “офіціалів”.

Протягом семи місяців 2019 року продажі нових електрокарів зросли аж на 46 відсотків, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Вживані електрокари продавались цього року на 54% краще, ніж минулого. Однак у фізичному вираженні цифри, як і раніше, просто сміхотворні: 368 нових та 3653 вживаних електрокарів придбали за сім місяців цього року українці.

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Серед електрокарів, що продавались в Україні новими (офіційні та неофіційні) значиться 17 моделей. У списку вони впорядковані за популярністю:

JAGUAR I-Pace HYUNDAI Kona TESLA Model 3 NISSAN Leaf першого покоління BMW i3 NISSAN Leaf другого покоління TESLA Model X HYUNDAI Ioniq BMW i3 RENAULT Zoe TESLA Model S AUDI e-tron JAC iEV 7S CHEVROLET Bolt KIA Soul VOLKSWAGEN Golf FORD Focus

Серед вживаних електрокарів, які завозяться до нас з Європи та США, вибір значно більший – доступно 38 моделей. До вищеназваних додаються:

RENAULT Kangoo

FIAT 500

MERCEDES-BENZ B W246

MERCEDES-BENZ B W245

SMART Fortwo

TOYOTA RAV4

CHEVROLET Spark

RENAULT Fluence

MITSUBISHI I-miev

NISSAN NV200

HYUNDAI Ioniq

CITROEN C1

BIO evA-4

VOLKSWAGEN Up!

BIO evA-5

FORD Transit

VANTAGE EVX 1000

BIO evA-3

BLUECAR B1

GAIA X8

PEUGEOT Ion

RENAULT Twizy

THINK City

За даними видання Transport & Environment, на сьогоднішній день у Європі представлено близько 60 різних моделей електромобілів, а до 2021 року їх кількість зросте до 214. Очікується, що з розширенням кількості електричних моделей на світовому ринку, буде збільшуватися кількість моделей електрокарів і в нашій країні.

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