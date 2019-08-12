Дехто з нас вже зараз живе у 3019 році.

Фактично, ця молода жінка уособлює нове покоління людей з інтегрованою в тіло електронікою. Радіочіп у її руці робить те, що ми тільки звикаємо виконувати за допомогою смартфонів.

Також цікаво: У наступній серії "Термінатора" автомобілі знову літатимуть по шосе

Чіп радіочастотної ідентифікації RFID (Radio-frequency identification) зазвичай знаходиться у цифровому ключі Tesla Model 3. Та дівчина, що називає себе біохакером Amie DD, показала відео процес вживлення чіпа у якості імпланта собі в руку.



У руці Еймі вже був вбудований чіп, за допомогою якого вона могла розраховуватись на касі (PayPass), пред’являти посвідчення в аеропорті (біометричні дані паспорту) тощо. За задумкою, планувалось оновити програму її чіпу, додавши електронний ключ Tesla.



Однак автовиробник цього не дозволив, не бажаючи втручання сторонніх у захищену програму кодування ключа. Тоді вонва вирішила просто видобути електронну мітку з оригінальної ключ-картки від власної Tesla Model 3.

Також цікаво: Ці сім моделей машин злодій може відкрити за 60 секунд або й менше