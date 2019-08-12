Некоторые из нас уже сейчас живут в 3019 году.

Фактически, эта молодая женщина олицетворяет новое поколение людей с интегрированной в тело электроникой. Радиочип в ее руке делает то, что мы только привыкаем выполнять с помощью смартфонов.

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Чип радиочастотной идентификации RFID (Radio-frequency identification) обычно находится в цифровом ключе Tesla Model 3. Но девушка, которая называет себя биохакером Amie DD, показала видео процесса вживления чипа в качестве импланта в руку.



В руке Эйми уже был встроен чип, с помощью которого она могла рассчитываться на кассе (PayPass), предъявлять удостоверение в аэропорту (биометрические данные паспорта) и тому подобное. По задумке, планировалось обновить программу ее чипа, добавив электронный ключ Tesla.



Однако автопроизводитель этого не позволил, не желая вмешательства посторонних в защищенную программу кодирования ключа. Тогда она решила просто извлечь электронную метку с оригинальной ключ-карты от собственной Tesla Model 3.

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