В Европе покупатели могут выбирать из шести десятков моделей. У украинцев выбор меньше, особенно если выбирать из новых машин у официальных дилеров.

Популярность электротранспорта продолжает неустанно расти по всему миру. Украина – не исключение, хотя выбор при покупке отечественные автомобилисты имеют куда меньший, покупательная способность не слишком высокая, а законодательство все еще требует перемен, связанных с приобретением и владением электромобилем. Так какие же батарейные автомобили можно купить в Украине?

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По данным AUTO-Consulting, в нашей стране парк электромобилей был сформирован из почти 50 различных моделей электромобилей 27 брендов. При этом официальные дилеры очень неохотно выводили на рынок батарейные авто, из-за чего подавляющее большинство такого транспорта составляют подержанные машины.

Самыми массовыми моделями электрокаров на украинском рынке является Nissan Leaf (69% парка), BMW i3 (5%) и TESLA Model S (4,2%). При этом из них лишь BMW i3 доступна для покупки у "официалов".

В течение семи месяцев 2019 года продажи новых электрокаров выросли аж на 46 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подержанные электрокары продавались в этом году на 54% лучше, чем в прошлом. Однако в физическом выражении цифры, как и раньше, просто смехотворны: 368 новых и 3653 подержанных электрокаров приобрели за семь месяцев этого года украинцы.

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Среди электрокаров, которые продавались в Украине новыми (официальные и неофициальные) значатся 17 моделей. В списке они упорядочены по популярности:

  1. JAGUAR I-Pace
  2. HYUNDAI Kona
  3. TESLA Model 3
  4. NISSAN Leaf первого поколения
  5. BMW i3
  6. NISSAN Leaf второго поколения
  7. TESLA Model X
  8. HYUNDAI Ioniq
  9. BMW i3
  10. RENAULT Zoe
  11. TESLA Model S
  12. AUDI e-tron
  13. JAC iEV 7S
  14. CHEVROLET Bolt
  15. KIA Soul
  16. VOLKSWAGEN Golf
  17. FORD Focus

Среди подержанных электрокаров, которые завозятся к нам из Европы и США, выбор значительно больше – доступно 38 моделей. К вышеназванным добавляются:

  • RENAULT Kangoo
  • FIAT 500
  • MERCEDES-BENZ B W246
  • MERCEDES-BENZ B W245
  • SMART Fortwo
  • TOYOTA RAV4
  • CHEVROLET Spark
  • RENAULT Fluence
  • MITSUBISHI I-miev
  • NISSAN NV200
  • HYUNDAI Ioniq
  • CITROEN C1
  • BIO evA-4
  • VOLKSWAGEN Up!
  • BIO evA-5
  • FORD Transit
  • VANTAGE EVX 1000
  • BIO evA-3
  • BLUECAR B1
  • GAIA X8
  • PEUGEOT Ion
  • RENAULT Twizy
  • THINK City

По данным издания Transport & Environment, на сегодняшний день в Европе представлены около 60 различных моделей электромобилей, а к 2021 году их количество вырастет до 214. Ожидается, что с расширением количества электрических моделей на мировом рынке, будет увеличиваться количество моделей электрокаров и в нашей стране.

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