В Европе покупатели могут выбирать из шести десятков моделей. У украинцев выбор меньше, особенно если выбирать из новых машин у официальных дилеров.
Популярность электротранспорта продолжает неустанно расти по всему миру. Украина – не исключение, хотя выбор при покупке отечественные автомобилисты имеют куда меньший, покупательная способность не слишком высокая, а законодательство все еще требует перемен, связанных с приобретением и владением электромобилем. Так какие же батарейные автомобили можно купить в Украине?
Также интересно: Девушка использует встроенный в руку микрочип для бесключевого доступа в свой электрокар (видео)
По данным AUTO-Consulting, в нашей стране парк электромобилей был сформирован из почти 50 различных моделей электромобилей 27 брендов. При этом официальные дилеры очень неохотно выводили на рынок батарейные авто, из-за чего подавляющее большинство такого транспорта составляют подержанные машины.
Самыми массовыми моделями электрокаров на украинском рынке является Nissan Leaf (69% парка), BMW i3 (5%) и TESLA Model S (4,2%). При этом из них лишь BMW i3 доступна для покупки у "официалов".
В течение семи месяцев 2019 года продажи новых электрокаров выросли аж на 46 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подержанные электрокары продавались в этом году на 54% лучше, чем в прошлом. Однако в физическом выражении цифры, как и раньше, просто смехотворны: 368 новых и 3653 подержанных электрокаров приобрели за семь месяцев этого года украинцы.
Смотрите также: Видео: все суперкары и новинки Фестиваля скорости в Гудвуде 2019
Среди электрокаров, которые продавались в Украине новыми (официальные и неофициальные) значатся 17 моделей. В списке они упорядочены по популярности:
- JAGUAR I-Pace
- HYUNDAI Kona
- TESLA Model 3
- NISSAN Leaf первого поколения
- BMW i3
- NISSAN Leaf второго поколения
- TESLA Model X
- HYUNDAI Ioniq
- BMW i3
- RENAULT Zoe
- TESLA Model S
- AUDI e-tron
- JAC iEV 7S
- CHEVROLET Bolt
- KIA Soul
- VOLKSWAGEN Golf
- FORD Focus
Среди подержанных электрокаров, которые завозятся к нам из Европы и США, выбор значительно больше – доступно 38 моделей. К вышеназванным добавляются:
- RENAULT Kangoo
- FIAT 500
- MERCEDES-BENZ B W246
- MERCEDES-BENZ B W245
- SMART Fortwo
- TOYOTA RAV4
- CHEVROLET Spark
- RENAULT Fluence
- MITSUBISHI I-miev
- NISSAN NV200
- HYUNDAI Ioniq
- CITROEN C1
- BIO evA-4
- VOLKSWAGEN Up!
- BIO evA-5
- FORD Transit
- VANTAGE EVX 1000
- BIO evA-3
- BLUECAR B1
- GAIA X8
- PEUGEOT Ion
- RENAULT Twizy
- THINK City
По данным издания Transport & Environment, на сегодняшний день в Европе представлены около 60 различных моделей электромобилей, а к 2021 году их количество вырастет до 214. Ожидается, что с расширением количества электрических моделей на мировом рынке, будет увеличиваться количество моделей электрокаров и в нашей стране.
Также интересно: Рекорда не будет: Сергей Малик разбил мотоцикл во время попытки рекордного заезда