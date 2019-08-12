Дебют першого в історії марки електрокара відбудеться 4 вересня одночасно у Китаї, Канаді та Німеччині.

Через чотири роки, після появи концепту Mission E, компанія Porsche готова явити світу свого електричного первістка у серійному вигляді під іменем Taycan.

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Довгоочікуванна прем’єра проходитиме на трьох майданчиках у різних куточках планети, а також у живій трансляції на спеціально створеному сайті. Німці стверджують, що Taycan зможе розганятися до 100 км/год менш, ніж за три з половиною секунди і розмінювати другу сотню приблизно за 12 секунд. Максимальна швидкість Porsche Taycan буде понад 250 км/год.

Фото: Porsche Taycan / Porsche

Taycan базується на платформі PPE (Premium Platform Electric), розробленої спеціально для електромобілів. Ємність літій-іонного акумулятора становить близько 90 кВтг, а запас ходу, за попередніми данними, складатиме 500 км. Завдяки 800-вольтової високошвидкісної системи зарядки, відновити заряд можна буде усього за 15 хвилин.

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