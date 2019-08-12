Дебют первого в истории марки электрокара состоится 4 сентября одновременно в Китае, Канаде и Германии.

Через четыре года, после появления концепта Mission E компания Porsche готова явить миру своего электрического первенца в серийном виде под именем Taycan.

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Долгожданная премьера будет проходить на трех площадках в разных уголках планеты, а также в живой трансляции на специально созданном сайте. Немцы утверждают, что Taycan сможет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за три с половиной секунды и разменивать вторую сотню примерно через 12 секунд. Максимальная скорость Porsche Taycan будет более 250 км/ч.

Фото: Porsche Taycan / Porsche

Taycan базируется на платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной специально для электромобилей. Емкость литий-ионного аккумулятора составляет около 90 кВтч, а запас хода, по предварительным данным, составит 500 км. Благодаря 800-вольтовой высокоскоростной системе зарядки, восстановить заряд можно будет всего за 15 минут.

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