По слухам, электрокар будет назван Audi RS e-tron и появится где-то в 2023 или 2024 году.

Audi, вслед за несколькими другими производителями, может объединить усилия с хорватской фирмой Rimac, для работы над силовой установкой для электрического наследника R8.

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В начале этого года глава Audi Bram Schot открыто говорил о том, что R8 будет иметь продолжение в новой форме и станет электрокаром. Концепт Audi PB18 e-tron, представленный в Пеббл Бич в прошлом году, недвусмысленно намекает на облик будущего автомобиля. А немецкая пресса распространяет слухи о том, что электрокар будет называться Audi RS e-tron.

Carscoops сообщает, что Audi обратилась к компании Rimac, которая прославилась электрическим гиперкаром C_Two, чтобы договориться о возможности сотрудничать над высокоэффективным электрическим транспортным средством, которое бы заменило R8. Подробностей пока не сильно много, однако сообщается, что автомобиль может появиться в 2023 или 2024 году.

Роль компании Мате Римаца (название марки читается как “Римак”), по одной информации, будет незначительной, однако другие издания сообщают, что хорваты будут поставлять полностью силовую установку.

По предварительным данным Audi RS e-tron получит четыре электродвигателя совокупной мощностью около тысячи сил и твердотельный аккумулятор на 95 кВт/ч с беспроводной системой зарядки и запасом хода в 483 километра. Кроме того, двухместный гиперкар будет иметь алюминиевое шасси с монококом и активную аэродинамику. И все это, якобы, будет стоить всего 200 тысяч евро.

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