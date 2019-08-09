За чутками, електрокар буде названий Audi RS e-tron і з'явиться десь у 2023 чи 2024 році.

Audi, слідом за кількома іншими виробниками, може об’єднати зусилля з хорватською фірмою Rimac, для роботи над силовою установкою для електричного стадкоємця R8.

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На початку цього року голова Audi Bram Schot відкрито говорив про те, що R8 матиме продовження у новій формі та стане електрокаром. Концепт Audi PB18 e-tron, представлений у Пеббл Біч минулого року, недвозначно натякає на вигляд майбутнього автомобіля. А німецька преса ширить чутки про те, що зватиметься електрокар Audi RS e-tron.

Carscoops повідомляє, що Audi звернулась до компанії Rimac, яка прославилась електричним гіперкаром C_Two аби домовитись про можливість співпрацювати над високоефективним електричним транспортним засобом, який би замінив R8. Подробиць поки що бракує, однак повідомляється, що автомобіль може з’явитись в 2023 або 2024 роках.

Роль компанії Мате Рімаца (назва марки читається як “Рімак”), за однією інформацією, буде незначною, однак інші видання повідомляють, що хорвати поставлятимуть повністю силову установку.

За попередніми данними Audi RS e-tron отримає чотири електродвигуни сукупною потужністю близько тисячі сил та твердотільний акумулятор на 95 кВт/год із бездротовою системою зарядки та запасом ходу в 483 кілометри. Крім того, двомісний гіперкар матиме алюмінієве шасі з монококом та активну аеродинаміку. І все це, нібито, коштуватиме усього 200 тисяч євро.

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