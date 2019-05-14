Це вже третій партнерський контракт Rimac Automobili з відомими автовиробниками.

Концерн Hyundai Motor Group інвестує 80 мільйонів євро в компанію Rimac Automobili. Хорвати допоможуть корейцям з розробкою батарейного електрокара та електромобіля з силовою установкою на паливних елементах.

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Hyundai Motor Group і Rimac Automobili (Rimac) оголосили про стратегічне партнерство, спрямоване на покращення лідерських позицій південнокорейського концерну на ринку високопродуктивних електрифікованих транспортних засобів.

За контрактом Hyundai Motor Company та Kia Motors Corporation інвестуватимуть в Rimac 64 та 16 мільйонів євро, відповідно. Компанії тісно співпрацюватимуть для розробки електричної версії середньорозмірного спортивного автомобіля від Hyundai Motor N та високоефективного електричного транспортного засобу з паливними елементами.

“Rimac – це раціоналізаторська компанія з видатними здібностями у розробці електричних автомобілів”, – сказав Юйсан Чанг, виконавчий віце-президент Hyundai Motor Group, додавши: “Багатий досвід співпраці з автовиробниками в поєднанні з технологічною майстерністю роблять Rimac ідеальним партнером для нас. Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з Rimac на нашому шляху до чистої мобільності”.

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“Ми вражені баченням Hyundai Motor Group, а також швидкою і рішучою ініціативою. Ми віримо, що це технологічне партнерство принесе максимальну вигоду для наших компаній та клієнтів. Rimac є ще молодою і відносно невеликою, але швидкозростаючою компанією. Ми бачимо сильного інвестора і технологічного партнера в Hyundai Motor Group і віримо, що ця співпраця посилить нашу позицію як постачальника компонентів електричних силових установок Tier-1 для промисловості”, – заявив Мате Рімак, засновник і виконавчий директор Rimac Automobili.

Нагадаємо, хорватський стартап Rimac, заснований у 2009 році, сьогодні є виробником високопродуктивних електричних силових агрегатів, систем акумуляторів та програмного забезпечення для управління такими силовими установками. У штаті фірми близько 500 співробітників і планується розширення. Раніше компанії вдалось залучити інвестиційні кошти від Porsche, а перший самостійний суперкар новонародженого автовиробника Pininfarina буде, фактично, повністю хорватським, за винятком кузову і оздоблення. Фактично, італійська компанія створить лиш гарний “костюм” для хорватського гіперкара Rimac C_Two – обидві машини мають стати серійними у наступному році.

Від нового партнерства Hyundai Motor Group отримає допомогу у реалізації своїх планів по виводу на ринок до 2025 року 44 екологічно чистих моделей. У їх числі будуть і електричні спорткари під брендом Hyundai N.

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