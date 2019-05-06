Запорізький автомобілебудівний завод виставив на продаж своє майно, стартова ціна - близько 420 млн грн.

Про це стало відомо з інформації на сайті Центральної універсальної товарної біржі. "Окремо виділено майно підприємства-боржника ПрАТ" Запорізький автомобілебудівний завод "(код ЄДРПОУ 25480917), який виставляється для продажу на аукціоні у вигляді: об'єктів нежитлової нерухомості загальною площею 142,22 тисячі квадратних метрів, обладнання та пристосувань. Вартість - 419,36 млн грн в тому числі з ПДВ ", - йдеться в повідомленні.

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Зазначено, що серед майна, яке виставляється на аукціон: машинобудівний, інструментальний, ремонтно-механічний, автоматично-механічний цехи, а також адміністративно-побутовий корпус.

Відомо, що 11 квітня Господарський суд виніс рішення про санацію "Запорізького автомобілебудівного заводу". Термін санації - 6 місяців. План санації включає в себе поліпшення соціальної сфери, збереження існуючих робочих місць та створення нових. Завод повинен стати платоспроможним, платити податки в місцевий і державний бюджети. Також йшлося про виведення ЗАЗу зі стану банкрутства в найкоротші терміни, максимальному збереженні інфраструктури виробничих потужностей і відновлення виробництва автомобілів.

Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ, Запоріжжя) - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить в корпорацію "УкрАВТО". Корпорація "УкрАВТО" є генеральним імпортером і офіційним дилером більше 20 автомобільних брендів, володіє повним циклом власного виробництва. Корпорація є власником контрольного пакета акцій ЗАТ "ЗАЗ". У структуру корпорації входить більше 400 автосервісних підприємств у всіх областях України.

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