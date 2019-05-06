Запорожский автомобилестроительный завод выставил на продажу свое имущество, стартовая цена - около 420 млн грн.

Об этом стало известно из информации на сайте Центральной универсальной товарной биржи. "Отдельно выделено имущество предприятия-должника ЗАО" Запорожский автомобилестроительный завод "(код ЕГРПОУ 25480917), который выставляется для продажи на аукционе в виде: объектов нежилой недвижимости общей площадью 142,22 тысячи квадратных метров, оборудования и приспособлений. Стоимость - 419,36 млн грн в том числе с НДС ", - говорится в сообщении.

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Отмечено, что среди имущества, которое выставляется на аукцион: машиностроительный, инструментальный, ремонтно-механический, автоматически-механический цеха, а также административно-бытовой корпус.

Известно, что 11 апреля Хозяйственный суд вынес решение о санации "Запорожского автомобилестроительного завода". Срок санации - 6 месяцев. План санации включает в себя улучшение социальной сферы, сохранение существующих рабочих мест и создание новых. Завод должен стать платежеспособным, платить налоги в местный и государственный бюджеты. Также речь шла о выводе ЗАЗа из состояния банкротства в кратчайшие сроки, максимальном сохранении инфраструктуры производственных мощностей и восстановлении производства автомобилей.

Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ, Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию "УкрАВТО". Корпорация УкрАВТО является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, владеет полным циклом собственного производства. Корпорация является владельцем контрольного пакета акций ЗАО "ЗАЗ". В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех областях Украины.

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