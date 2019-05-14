Это уже третий партнерский контракт Rimac Automobili с известными автопроизводителями.

Концерн Hyundai Motor Group инвестирует 80 миллионов евро в компанию Rimac Automobili. Хорваты помогут корейцам с разработкой батарейного электрокара и электромобиля с силовой установкой на топливных элементах.

Также интересно: Украинец создал авто на водороде за $400: видео

Hyundai Motor Group и Rimac Automobili (Rimac) объявили о стратегическом партнерстве, направленном на улучшение лидерских позиций южнокорейского концерна на рынке высокопроизводительных электрифицированных транспортных средств.

По контракту, Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation будут инвестировать в Rimac 64 и 16 миллионов евро соответственно. Компании будут тесно сотрудничать для разработки электрической версии среднеразмерного спортивного автомобиля от Hyundai Motor N и высокоэффективного электрического транспортного средства с топливными элементами.

“Rimac – это рационализаторская компания с выдающимися способностями в разработке электрических автомобилей”, – сказал Юйсан Чанг, исполнительный вице-президент Hyundai Motor Group, добавив: “Богатый опыт сотрудничества с автопроизводителями в сочетании с технологической мастерством делают Rimac идеальным партнером для нас. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с Rimac на нашем пути к чистой мобильности”.

Читайте также: Имущество Запорожского автозавода выставлено на продажу

“Мы поражены видением Hyundai Motor Group, а также быстрой и решительной инициативой. Мы верим, что это технологическое партнерство принесет максимальную выгоду для наших компаний и клиентов. Rimac – еще молодая и относительно небольшая, но быстрорастущая компания. Мы видим сильного инвестора и технологического партнера в Hyundai Motor Group и верим, что это сотрудничество усилит нашу позицию как поставщика компонентов электрических силовых установок Tier-1 для промышленности”, – заявил Мате Римак, основатель и исполнительный директор Rimac Automobili.

Напомним, хорватский стартап Rimac, основанный в 2009 году, сегодня является производителем высокопроизводительных электрических силовых агрегатов, систем аккумуляторов и программного обеспечения для управления такими силовыми установками. В штате фирмы около 500 сотрудников и планируется расширение. Ранее компании удалось привлечь инвестиционные средства от Porsche, а первый самостоятельный суперкар новорожденного автопроизводителя Pininfarina будет фактически полностью хорватским, за исключением кузова и отделки. Фактически, итальянская компания создаст лишь красивый “костюм” для хорватского гиперкара Rimac C_Two – обе машины должны стать серийным в следующем году.

От нового партнерства Hyundai Motor Group получит помощь в реализации своих планов по выводу на рынок к 2025 году 44 экологически чистых моделей. В их числе будут и электрические спорткары под брендом Hyundai N.

Также интересно: Вот как будет выглядеть первый электрокар английского производителя пылесосов Dyson