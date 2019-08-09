Насправді це далеко не всі автомобілі, які є легкою здобиччю для автовикрадачів.

Якщо щось замкнено, це можна відімкнути. Чим складнішими стають замки, тим вправнішими злодії.

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Експерти британського видання What Car? перевірили криптозахист кількох популярних на ринку моделей. На те, щоб потрапити всередину новенького родстера Audi TT RS з безключовим доступом знадобилось усього п'ять секунд.

Компанію Audi TT RS склали Mercedes-Benz A-Class, Land Rover Discovery та Discovery Sport, Ford Fiesta, BMW X3 та DS3 Crossback. Усі ці моделі автомобілів оснащені функцією безключового доступу в салон, що дозволяє зловмисникам перехопити сигнал і заволодіти машиною.

Фото: перехоплення сигналу від цифрового ключа – розповсюджений метод викрадачів / What Car?

Експерти What Car? довели, що за умови, якщо цифровий ключ активний, угон машини займає не більше хвилини. Наприклад, на злом Audi TT RS і DS3 Crossback пішло всього п'ять секунд, а на BMW X3 та Ford Fiesta витратили 40 секунд.

Опинитися в водійському кріслі Land Rover Discovery можна за 20 секунд, проте завести машину “викрадачу” не вдалось. У той же час Discovery Sport виявився менш захищеним – його відкриття зайняло 10 секунд і ще 20 знадобилось для того, щоб завести двигун та покинути місце злочину. Найменший з Mercedes – A-Class, опирався злодіям усього 30 секунд, після чого гостинно розчахнув двері.

Знаючи про можливість перехоплення сигналів та інші вразливі місця системи безпеки з безключовим доступом, автовиробники почали використовувати різноманітні хитрощі, для запобігання угонам. Наприклад, датчики руху здатні визначити, чи “ходив” ключ протягом певного часу і деактивувати його. Така функція є в автомобілях Audi, BMW, Ford і Mercedes-Benz. Група Jaguar Land Rover пішла іншим шляхом і оснастила деякі моделі системою передачі сигналу в широкому діапазоні, що ускладнює його перехоплення.

Tesla вирішила це питання за допомогою пін-кода, котрий необхідно ввести на екрані мультимедійної системи, аби машину можна було завести.



Фото: чохол для цифрового ключа блокує його сигнал / What Car?

Ще один спосіб вберегти машину – спеціальний чохол для зберігання ключа, який не пропускає сигнали, що не дозволяє викрадачам його перехопити.

Нарешті, функцію безключового доступу (часто це оплачена додаткова опція) можна взагалі відключити. Хоча не всі виробники передбачили таку можливість і не завжди власник може зробити це самостійно.

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