І це не просто концепт – він вже працює в аеропорту Дюссельдорфа.

Пошук місця для паркування у мегаполісах – справжній головний біль для водіїв. Це займає багато часу і не завжди вдається знайти вільне місце поряд з пунктом призначення. Німецька компанія SERVA запропонувала рішення.

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Автоматизована система паркування під назвою RAY вже працює в аеропорту Дюссельдорфа. Аби скористатись послугою автоматичного паркування, користувачам необхідно мати спеціальний додаток у своєму смартфоні.

Працює система наступним чином. Користувач заїжджає до паркінгу і залишає автомобіль у просторому освітленому боксі, котрий знаходиться біля в’їзду. Тут немає ризику пошкодити свою чи сусідню машину, відкриваючи двері. Далі водій натискає кілька кнопок на настінному дисплеї та підтверджує активацію послуги у своєму смартфоні. Решту справи виконує робот-паркувальник RAY.

Для того, щоб забрати автомобіль з паркінгу, потрібно знову скористатись мобільним додатком. Зробити це можна заздалегідь, аби уникнути очікування. Автомобіль буде очікувати власника у тому ж приміщенні, де був залишений.

Вартість користування паркінгом в аеропорту Дюссельдорфа становить 79 євро на тиждень.

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