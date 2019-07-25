Швидкість при зіткненні становила усього 43 км/год.

Логістична компанія Dekra провела серію краш-тестів та показала відео, а якому зімітована аварія на світлофорі.

Також цікаво: Спорткар Ferrari розчавили бульдозером: відео

У першому відео можна порівняти гальмування двох вантажівок, одна з яких випущена у 1997 році, а інша – у 2017-му. Обидва тягача мають у кузовах по 38,5 тонн вантажу та однакові шини. Перевірка проводиться на швидкості 80 км/год. Гальмівний шлях нової машини склав 41 метр, тоді як старіший автомобіль проїхав ще 16 метрів.

Ще один експеримент демонструє наслідки аварії, в якій вантажівка та легковий автомобіль стоять нерухомо, як при зупинці на світлофорі, а ззаду в них в’їжджає інший тягач. Швидкість в момент зіткнення становила усього 43 км/год, але наслідки аварії для легкового автомобіля, що опинився між “молотом” та “ковадлом”, виявились катастрофічними.

Також цікаво: Відео: шейх з Абу-Дабі показав свою вражаючу мега-колекцію суперкарів та класичних авто з нульовим пробігом