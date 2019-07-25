Скорость при столкновении составляла всего 43 км/час.

Логистическая компания Dekra провела серию краш-тестов и показала видео, а котором симитирована авария на светофоре.

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В первом видео можно сравнить торможение двух грузовиков, один из которых выпущен в 1997 году, а другой-в 2017-м. Оба тягача имеют в кузовах по 38,5 тонн груза и одинаковые шины. Проверка проводится на скорости 80 км / ч. Тормозной путь новой машины составил 41 метр, тогда как более старый автомобиль проехал еще 16 метров.

DEKRA Roadsafety Dez 18 Bremsvergleich from DEKRA on Vimeo.

Еще один эксперимент демонстрирует последствия аварии, в которой грузовик и легковой автомобиль стоят неподвижно, как при остановке на светофоре, а сзади в них въезжает другой тягач. Скорость в момент столкновения составляла всего 43 км/ч, но последствия аварии для легкового автомобиля, который оказался между “молотом” и “наковальней”, оказались катастрофическими.

DEKRA Roadsafety Dez 18 Bremsvergleich from DEKRA on Vimeo.

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