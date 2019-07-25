Скорость при столкновении составляла всего 43 км/час.

Логистическая компания Dekra провела серию краш-тестов и показала видео, а котором симитирована авария на светофоре.

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В первом видео можно сравнить торможение двух грузовиков, один из которых выпущен в 1997 году, а другой-в 2017-м. Оба тягача имеют в кузовах по 38,5 тонн груза и одинаковые шины. Проверка проводится на скорости 80 км / ч. Тормозной путь новой машины составил 41 метр, тогда как более старый автомобиль проехал еще 16 метров.

Еще один эксперимент демонстрирует последствия аварии, в которой грузовик и легковой автомобиль стоят неподвижно, как при остановке на светофоре, а сзади в них въезжает другой тягач. Скорость в момент столкновения составляла всего 43 км/ч, но последствия аварии для легкового автомобиля, который оказался между “молотом” и “наковальней”, оказались катастрофическими.

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