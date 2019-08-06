Нова ватомобільна епоха вже розпочалась, час розібратись що й до чого та розкласти усе по полицях.

BEV, ZEV, HEV, REEV… Вам знайомі ці абревіатури? Усі вони позначають акумуляторні транспортні засоби, та кожна позначає певні особливості конструкції. Аби не плутатись у термінах та бути “підкованим” у питанні електрокарів, радимо ознайомитись з довідником, представленим нижче.

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Український портал HEvCars, котрий спеціалізується на інформації про електрокари та пов’язані з ними технології, впорядкував розрізнені данні та підготував стислу викладку про усе, що потрібно знати сучасному автомобілісту.

Електромобіль (BEV / EV)

Battery Electric Vehicle (BEV) – абревіатура використовується для позначення, “чистого”, “всеелектричного” транспортного засобу, джерелом енергії в якому служить акумуляторна батарея.

ZEV

Zero Emission Vehicle (ZEV) – автомобіль з нульовим рівнем викидів, що не продукує вихлопних газів. Фактично, те ж саме, що й BEV.

Плагін-гібрид (PHEV)

Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) – гібридний автомобіль з ДВЗ та електромотором, акумуляторну батарею якого можна заряджати від зовнішніх джерел енергії (підключати до розетки). Акумуляторна батарея плагін-гібрида, як правило, має більшу ємність, ніж у звичайних гібридів, що дозволяє долати на чистій електриці більші відстані.

Гібрид (HEV)

Hybrid Electric Vehicle (HEV) – автомобіль з ДВЗ та електромотором. Акумуляторну батарею гібридних автомобілів не можна заряджати від зовнішніх джерел, тому пробіг на чистій електриці у гібридів вкрай незначний.

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Електромобіль зі збільшеним запасом ходу (REX / REEV)

Range Extended Electric Vehicle (REEV) – електрокар зі збільшеним запасом ходу, в якому енергію для акумуляторної батареї виробляє паливний генератор невеликого обсягу.

Кіловат (кВт / kW)

Кіловат – одиниця вимірювання електричної потужності. Відносно автомобілів використовується для позначення потужності електричного мотора, замість кінських сил, в еквіваленті 1 кВт = 1,34 к.с.

Ампер-година (А*год / Ah)

Ампер-година – одна одиниця виміру ємності акумуляторних батарей. Показує, яку силу струму здатний забезпечити акумулятор протягом однієї години.

Кіловат-годину (кВт*год / kWh)

Кіловат на годину – позначає ємність акумуляторної батареї і вимір електрики еквівалентну кількості енергії, витраченої за одну годину на кіловат енергії. Використовується для вираження енергоспоживання електричного автомобіля.

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Акумуляторна батарея / тяговий акумулятор (АКБ)

АКБ – це накопичувач і джерело електричної енергії, який живить електромотор автомобіля. Найбільш поширений тип акумуляторної батареї для сучасних електрокарів – літій-іонна батарея (Li-ion).

Запас ходу / Автономний пробіг

Визначення, яке вказує на дистанцію, яку здатен проїхати електричний автомобіль на одному повному заряді акумуляторної батареї. Визначається за кількома стандартами: EPA, NEDC, JC08, WLTP. Починаючи з 2020 року WLTP планують використовувати, як єдиний глобальний стандарт.



Фото: цикли вимірювання та час їх появи / cheyun.com

Зарядка

Процес поповнення акумуляторної батареї електрикою, який виконується при підключенні електромобіля до побутової електромережі через звичайну розетку або до спеціальної зарядної станції. Зарядні пристрої бувають різних типів та мають різну пропускну здатність – від 3,7 до 400+ кВт.

Рекуперативне гальмування

В гібридних і електричних автомобілях використовується система, яка дозволяє збирати та накопичувати енергію, вироблювану в процесі гальмування, в акумуляторі. Рекуперація дозволяє збільшити автономний пробіг до 20%.

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Час зарядки

Відрізок часу, протягом якого тягова батарея заряджається до 100% своєї ємності.

Інвертор

Перетворювач постійного струму в змінний зі зміною величини напруги. В електрокарах інвертор перетворює постійний струм в змінний на шляху від батареї до двигуна. Також інвертор управляє частотою струму, а отже і швидкістю двигуна. Крім того інвертор може змінювати амплітуду змінного струму, яка задає вихідну потужність двигуна під час прискорення. Також інвертор грає важливу роль в акумуляції енергії в процесі рекуперативного гальмування і перетворює електричний струм при зарядці електрокара.



Фото: автономний пробіг Nissan Leaf вказаний у різних системах вимірювання / Electro.co.ua

Електронна система управління

Забезпечує роботу електричного двигуна, замінюючи собою систему упорскування палива й запалювання. Є одним з ключових елементів управління електромобіля, відповідає за:

відстеження використовуваної енергії;

управління енергією отриманої від рекуперативної системи гальмування;

регулювання тяги;

забезпечення необхідного режиму управління;

оцінку рівня заряду;

управління напругою.

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Редуктор

На відміну від автомобілів з ДВЗ, електромобілі не мають коробки передач – її замінює редуктор, який відповідає за перетворення і передачу крутного моменту на привід автомобіля і управляє процесами, що протікають в електроприводі.

Силова установка автомобіля

Це комплекс елементів електрокара, який включає основні компоненти, що приводять його в рух. Включає акумуляторну батарею, електричний двигун, редуктор. За аналогією зі звичайними автомобілями, це паливний бак, двигун внутрішнього згоряння та коробка перемикання передач.

Автопілот

Автономна система управління електричним автомобілем, що працює на базі відповідного програмного забезпечення. Дозволяє звільнити водія від виконання ряду завдань з управління автомобілем, а також забезпечує додаткові функції безпеки. Чим вищий рівень системи автопілота, тим більше можливостей автономного водіння має електрокар.

EVSE

Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) – обладнання для зарядки електромобілів, а також станція зарядки електрокарів. За аналогією зі звичайними автомобілями – АЗС.

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