Безкоштовна заправка цих двох моделей електрокарів доступна на зарядних станціях Supercharger по всьому світу.

Вартість зарядок протягом кількох років, насправді, від самого початку була включена в ціну Model S/X. Через якийсь час Tesla прибрала цю опцію, однак зараз знову повертає її.

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Данна опція позначена у списку, як Free Unlimited Supercharging. Її повторне введення може говорити про те, що продажі зазначених двох моделей електрокарів впали і їх вирішили стимулювати перевіреним способом.

Безлімітна й безкоштовна зарядка доступна лише першим власникам Model S/X, при перепродажі наступні власники втрачають таку можливість і будуть змушені сплачувати за користування Суперчарджерами.

Tesla вже кілька разів скасовувала і повертала можливість безкоштовної зарядки для збільшення продажів Model S і Model X і навіть Model 3 в минулому році.

Нагадаємо, наразі акумулятори Tesla Model S/X можна заряджати на максимальній потужності у 150 кВт, тоді як сучасніша Model 3 підтримує потужність до 250 кВт.

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