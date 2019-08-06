Бесплатная заправка этих двух моделей электрокаров доступна на зарядных станциях Supercharger по всему миру.

Стоимость зарядок в течение нескольких лет, на самом деле, изначально была включена в цену Model S/X. Через некоторое время Tesla убрала эту опцию, однако сейчас снова возвращает ее.

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Данная опция обозначена в списке, как Free Unlimited Supercharging. Ее повторное введение может говорить о том, что продажи этих двух моделей электрокаров упали и их решили стимулировать проверенным способом.

Безлимитная и бесплатная зарядка доступна только первым владельцам Model S/X при перепродаже следующие владельцы теряют такую возможность и будут вынуждены платить за пользование суперчарджером.

Tesla уже несколько раз отменяла и возвращала возможность бесплатной зарядки для увеличения продаж Model S и Model X и даже Model 3 в прошлом году.

Напомним, сейчас аккумуляторы Tesla Model S/X можно заряжать на максимальной мощности в 150 кВт, тогда как современная Model 3 поддерживает мощность до 250 кВт.

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