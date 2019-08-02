Версія Audi e-tron 50 quattro стане базовою в лінійці моделі, матиме слабші характеристики та нижчий цінник.

Компанія Audi продовжує розширення лінійки електрокарів вглиб: кросовер e-tron обзавівся спрощеною модифікацією.

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На старті продажів Audi пропонувала лише одну версію e-tron з індексом 55 quattro. Тепер покупці можуть обрати й доступнішу модифікацію, позначену як e-tron 50 quattro. Вона оснащується 71-кіловатним акумулятором, замість блоку на 95 кВт*год. “П’ятдесятий” з такою батареєю може проїхати на одному заряді лише 300 км, проти 400 у 55-го. Зарядний пристрій в новинки також повільніший.

Двомоторна силова установка Audi e-tron 50 quattro забезпечує сукупну потужність у 312 к.с. та 540 номів – майже на сотню коней та 100 ньютонметрів менше, ніж у e-tron 55. Розганятись до 100 км/год базовий кросовер може за 7 секунд, а йогомаксимальна швидкість становить 190 км/год.

Фото: Audi e-tron 50 quattro / Audi

Ціни на новинку поки не оголошені, однак Audi повідомляє, що виробництво e-tron 50 quattro стартує до кінця року. Оснащення моделі також залишається невідомим. Старша модифікація продається в Європі за мінімальною ціною від 80 900 євро.

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