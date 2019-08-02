Версия Audi e-tron 50 quattro станет базовой в линейке модели, будет иметь более слабые характеристики и ниже ценник.

Компания Audi продолжает расширение линейки электрокаров вглубь: кроссовер e-tron обзавелся упрощенной модификацией.

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На старте продаж Audi предлагала только одну версию e-tron с индексом 55 quattro. Теперь покупатели могут выбрать и доступную модификацию, обозначенную как e-tron 50 quattro. Она оснащается 71-киловаттным аккумулятором, вместо блока на 95 кВт*ч. "Пятидесятый" с такой батареей может проехать на одном заряде всего 300 км, по сравнению с 400 км у 55-го. Зарядное устройство у новинки также медленнее.

Двухмоторная силовая установка Audi e-tron 50 quattro обеспечивает совокупную мощность в 312 л.с. и 540 номов –почти на сотню лошадей и 100 ньютонметров меньше, чем в e-tron 55. Разгоняться до 100 км/ч базовый кроссовер может за 7 секунд, а его максимальная скорость составляет 190 км/ч.

Фото: Audi e-tron 50 quattro / Audi

Цены на новинку пока не объявлены, однако Audi сообщает, что производство e-tron 50 quattro стартует до конца года. Оснащение модели также остается неизвестным. Старшая модификация продается в Европе по минимальной цене от 80 900 евро.

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