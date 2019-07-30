Новинка может воплотиться в жизнь под названием BMW Urban X. Потому что "Икс ноль" оскорбил бы своим существованием весь бренд.

По информации британского издания Auto Express, баварский автопроизводитель готовит дебют новой модели, которая займет место в линейке ниже самого компактного на сегодня кроссовера BMW X1.

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Пока что официального подтверждения о разработке подобной модели из штаб-квартиры концерна в Мюнхене не поступало. Но если она все же появится, вместе с ней может измениться система именования моделей BMW.

Auto Express сообщает, что новинка будет иметь длину 4140 мм. Это будет кроссовер начального уровня, который будет ниже X1 по габаритам, цене и имиджу. Поскольку шансов стать BMW X0 у него ноль, маркетологи работают над новым именем. Британцы говорят, что это будет Urban X. BMW стоит поторопиться, потому что Audi уже имеет достойного конкурента – A1 Citycarver.

Британское издание предсказывает Urban X переднеприводную платформу UKL2, хотя “Х” всегда предусматривал наличие полноприводной схемы хотя бы в одной из комплектаций модели.

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