Новинка може втілитись у життя під назвою BMW Urban X. Тому що "Ікс нуль" образив би своїм існуванням увесь бренд.

За інформацією британського видання Auto Express, баварський автовиробник готує дебют нової для себе моделі, котра посяде місце в лінійці нижче за найкомпактніший на сьогодні кросовер BMW X1.

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Поки що офіційного підтвердження про розробку подібної моделі зі штаб-квартири концерну у Мюнхені не надходило. Та якщо вона все ж з’явиться, разом з нею може змінитись система іменування моделей BMW.

Auto Express повідомляє, що новинка матиме довжину 4140 мм. Це буде кросовер початкового рівня, котрий буде нижчим за X1 в габаритах, ціні та іміджі. Оскільки шансів стати BMW X0 у нього нуль, маркетологи працюють над новим ім’ям. Британці кажуть, що це буде Urban X. BMW варто поквапитись, бо Audi вже має гідного конкурента – A1 Citycarver.

Британське видання пророкує Urban X передньопривідну платформу UKL2, хоча “Х” завжди передбачав наявність повнопривідної схеми хоча б в одній з комплектацій моделію.

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