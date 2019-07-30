Изображение автомобиля просочилось в СМИ патентного ведомства.

Honda продолжает наступление на сегмент электрокаров, которое началось в 2017 году на Автосалоне во Франкфурте с показом концепта Urban EV. Из него родился серийный хэтчбек Honda e, который уже к концу года выйдет в продажу. Вслед за ним в Токио был представлен концепт Sports EV. И он пойдет в серию.

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Недавно портал Autoweek.nl раскопал изображения японского патентного ведомства, представленные в декабре прошлого года, которые показывают производственную версию электрического спорткупе Sports EV. Конвейерное выполнение автомобиля, судя по этим изображениям, сохранит сходство с электро-хэтчем и в целом будет близко к концепту.

Фото: патентные изображения электрокара Honda / Honda

Во время презентации концепта в Токио генеральный директор Honda Такахиро Хачиго заявил, что шансы на производство Sport EV "зависят от отзывов из Европы и Японии". Судя по всему, они были одобрительными и электрическое купе, близкое по габаритам к Mazda MX-+5 Miata, все же увидит мир. Это также согласуется с планами компании по тотальной электрификации своего модельного ряда в течение следующих шести лет. На платформе хэтчбека Honda e планируют выпустить несколько кузовных модификаций, включая даже минивэн.

Фото: концепт Honda Sports EV / Honda

Какую силовую установку получит спорткар – пока не известно. Honda оснащена проверенным блоком с 35-киловаттной батареей и 148-сильным электромотором, который использует хэтчбек, но для купе может быть использована и другая комбинация агрегатов.

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