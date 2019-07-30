Зображення автомобіля просочилось у ЗМІ з патентного відомства.

Honda продовжує наступ на сегмент електрокарів, котрий розпочався у 2017 році на Автосалоні у Франкфурті з показом концепта Urban EV. З нього народився серійний хетчбек Honda e, який вже до кінця року вийде у продаж. Слідом за ним у Токіо був презентований концепт Sports EV. І він також піде в серію.

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Нещодавно портал Autoweek.nl розкопав зображення японського патентного відомства, подані минулого грудня, які показують виробничу версію електричного спорткупе Sports EV. Конвеєрне виконання автомобіля, судячи з цих зображень, збереже подібність до електро-хетча та в цілому матиме близький до концепта вигляд.

Фото: патентні зображення електрокара Honda / Honda

Під час презентації концепту в Токіо генеральний директор Honda Такахіро Хачіго заявив, що шанси на виробництво Sport EV “залежать від відгуків з Європи та Японії”. Судячи з усього, вони були схвальними і електричне купе, близьке за габаритами до Mazda MX-5 Miata, все ж побачить світ. Це також узгоджується з планами компанії по тотальній електрифікації свого модельного ряду протягом наступних шести років. На платформі хетчбека Honda e планують випустити кілька кузовних модифікацій, включаючи навіть мінівен.

Фото: концепт Honda Sports EV / Honda

Яку силову установку отримає спорткар – поки не відомо. Honda має перевірений блок з 35-кіловаттної батареї та 148-сильного електромотора, який використовує хетчбек, та для купе може бути використана й інша комбінація агрегатів.

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