Субкомпактний хетчбек на батарейках має камери заднього виду, замість дзеркал, а всередині – 5 екранів.

Новий японський хетчбек обіцяє стати справжнім піонером: він буде першим доступним електрокаром Honda на європейському ринку, першим з усіх “Хонд” отримає камери заднього виду, замість дзеркал, буде першим носієм п’яти екранів у своєму класі.

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Вже зовсім скоро розпочнуться продажі компактного хетчбека Honda e у Європі. Він стане одним з лідерів індустрії за кількістю моніторів в салоні. Навіщо йому стільки екранів – Honda наочно показала у відео.

Передня панель Honda e являє собою суцільний блок з п’яти моніторів. Шестидюймові по кутах показують зображення з зовнішніх камер, про них Honda вже докладно розповідала.

Водійський монітор діагоналлю 8,8 дюйма грає роль панелі приладів і, крім традиційних показань, відображає запас ходу, стан батареї, хід зарядки та їздові режими електроніки.

Решту торпедо займають два величезних 12,3-дюймових екрани, які можуть працювати як один, або окремо. На них відображаються одразу декілька додатків, наприклад, навігація для водія та фільм для пасажира.



Стверджується, що інтерфейс цих моніторів цілком порівнянний із звичними оболонками смартфонів. Керівник проекту Honda e – Когеї Хітомі каже, що мультимедійна система має “дуже складний, але неймовірно простий у використанні інтерфейс”. Повна сумісність з усіма сучасними смартфонами. Apple CarPlay та Android Auto. Перегляд відео працює тільки в припаркованому електрокарі.

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Персональний помічник Honda Personal Assistant активується, відгукуючись на фразу “Окей, Хонда”. Він має унікальний алгоритм для розуміння простої людської мови, здатен “підтримувати діалог” або ж допомогти використовувати бортові чи онлайн-сервіси.

Honda e, крім того, отримає також “цифровий ключ”, який дозволить відчиняти й зачиняти машину зі смартфона. Програма дозволяє встановити контроль за місцезнаходженням автомобіля, з яким власник отримуватиме повідомлення, у разі, якщо машина зрушила покинула межі заданої заздалегідь території. Так батьки зможуть контролювати переміщення дітей за кермом хетчбека.



В салоні помітно лиш кілька фізичних кнопок. Вони відповідають за кліматичну установку, аварійний сигнал, а також дублюють деякі кнопки мультимедійної системи.

Електрохетч Honda e дебютував на початку року. Електрокар, оснащений 150-сильним мотором, має запас ходу в 200 км. Ринковий дебют у Європі очікується в кінці року, після публічної презентації. При цьому прийом попередніх замовлень вже відкрито. Виробник повідомляє, що отримав вже близько 36 000 заявок на машину.

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