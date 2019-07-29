Субкомпактный хэтчбек на батарейках оснащен камерами заднего вида, вместо зеркал, а внутри – 5 экранов.

Новый японский хэтчбек обещает стать настоящим пионером: он будет первым доступным электрокаром Honda на европейском рынке, первым из всех "Хонд" получит камеры заднего вида, вместо зеркал, будет первым носителем пяти экранов в своем классе.

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Уже совсем скоро начнутся продажи компактного хэтчбека Honda e в Европе. Он станет одним из лидеров индустрии по количеству мониторов в салоне. Зачем ему столько экранов – Honda наглядно показала в видео.

Передняя панель Honda e представляет собой сплошной блок из пяти мониторов. Шестидюймовые по углам показывают изображение с внешних камер, о них Honda уже подробно рассказывала.

Водительский монитор диагональю 8,8 дюйма играет роль панели приборов и, кроме традиционных показаний, показывает запас хода, состояние батареи, ход зарядки и ездовые режимы электроники.

Остальные торпедо занимают два огромных 12,3-дюймовых экрана, которые могут работать как один, или отдельно. На них отображаются сразу несколько приложений, например, навигация для водителя и фильм для пассажира.

Утверждается, что интерфейс этих мониторов вполне сравним с обычными оболочками смартфонов. Руководитель проекта Honda e – Когеи Хитоми говорит, что мультимедийная система получила "очень сложный, но невероятно простой в использовании интерфейс”. Полная совместимость со всеми современными смартфонами. Apple CarPlay и Android Auto. Просмотр видео работает только в припаркованном электрокаре.

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Персональный помощник Honda Personal Assistant активируется, откликаясь на фразу "Окей, Хонда". Он оснащен уникальным алгоритмом для понимания простого человеческого языка, способен "поддерживать диалог" или помочь использовать бортовые или онлайн-сервисы.

Honda e, кроме того, получит также "цифровой ключ", который позволит открывать и закрывать машину со смартфона. Программа позволяет установить контроль за местонахождением автомобиля, с которым владелец будет получать сообщения в случае, если машина сдвинулась покинула пределы заданной заранее территории. Так родители смогут контролировать перемещение детей за рулем хэтчбека.

В салоне заметны лишь несколько физических кнопок. Они отвечают за климатическую установку, аварийный сигнал и дублируют некоторые кнопки мультимедийной системы.

Електрохетч Honda e дебютировал в начале года. Электрокар, оснащенный 150-сильным мотором, имеет запас хода в 200 км. Рыночный дебют в Европе ожидается в конце года, после публичной презентации. При этом прием предварительных заказов уже открыт. Производитель сообщает, что получил уже около 36 тысяч заявок на машину.

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