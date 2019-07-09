Шведська компанія оголосила про можливість передзамовлення за 149 євро.

Шведський стартап Uniti оголосив про можливість передзамовлення свого міського електрокара Uniti One. Для цього треба внести 149 євро, які за першої ж вимоги виробники обіцяють повернути. Це переоплата надасть перевагу у тест-драйві та перешочерговій купівлі сітікару – він надійде у продаж вже наступного року. Втім, остаточної ціни стартапери на машинку ще не склали. Вона може бути як 15, так і 20 тисяч доларів.

Uniti One – це двомісний міський електромобіль, за габаритами близький до Renault Twizy. Розміри Uniti One – всього 2,91 х 1,28 х 1,43 м, а важить машинка 900 кг. На одному заряді він має проїхати 240 км, а максимальна швидкість обмежена 130 км на годину.

Керування машинкою незвичне – замість керма – великий дисплей та два джойстика.

Нагадаємо, що у Німеччині винайшли принципово новий двигун для електромобілів.