Шведская компания объявила о возможности предзаказа за 149 евро.

Шведский стартап Uniti объявил о возможности предзаказа своего городского электрокара Uniti One. Для этого надо внести 149 евро, которые при первом же требовании производители обещают вернуть. Эта предоплата предоставит преимущество в тест-драйве и первооочередной покупке ситикара – он поступит в продажу уже в следующем году. Впрочем, окончательную цену стартаперы на машинку еще не назвали. Она может быть как 15, так и 20 тысяч долларов.

Uniti One – это двухместный городской электромобиль, по габаритам близкий к Renault Twizy. Размеры Uniti One – всего 2,91х1,28х1,43 м, а весит машинка 900 кг. На одном заряде он должен проехать 240 км, а максимальная скорость ограничена 130 км в час.

Управление машинкой необычное – вместо руля большой дисплей и два джойстика.

Напомним, что в Германии изобрели принципиально новый двигатель для электромобилей.