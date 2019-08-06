Новая автомобильная эпоха уже началась, время разобраться что к чему и разложить все по полочкам.

BEV, ZEV, HEV, REEV... Вам знакомы эти аббревиатуры? Все они обозначают аккумуляторные транспортные средства, и каждая обозначает определенные особенности конструкции. Чтобы не путаться в терминах и быть "подкованным" в вопросе электрокаров, советуем ознакомиться со справочником, представленным ниже.

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Украинский портал HEvCars, который специализируется на информации об электрокарах и связанных с ними технологиях, упорядочил разрозненные данные и подготовил краткую выкладку обо всем, что нужно знать современному автомобилисту.

Электромобиль (BEV / EV)

Battery Electric Vehicle (BEV) – аббревиатура используется для обозначения "чистого", "всеелектрического" транспортного средства, источником энергии в котором служит аккумуляторная батарея.

ZEV

Zero Emission Vehicle (ZEV) – автомобиль с нулевым уровнем выбросов, не производит выхлопных газов. Фактически, то же самое, что и BEV.

Плагин-гибрид (PHEV)

Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) - гибридный автомобиль с ДВС и электромотором, аккумуляторную батарею которого можно заряжать от внешних источников энергии (подключать к розетке). Аккумуляторная батарея плагин-гибрида, как правило, имеет большую емкость, чем у обычных гибридов, что позволяет преодолевать на чистом электричестве большие расстояния.

Гибрид (HEV)

Hybrid Electric Vehicle (HEV) – автомобиль с ДВС и электромотором. Аккумуляторную батарею гибридных автомобилей нельзя заряжать от внешних источников, поэтому пробег на чистом электричестве у гибридов крайне незначителен.

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Электромобиль с увеличенным запасом хода (REX / REEV)

Range Extended Electric Vehicle (REEV) – электрокар с увеличенным запасом хода, в котором энергию для аккумуляторной батареи производит топливный генератор небольшого объема.

Киловатт (кВт / kW)

Киловатт – единица измерения электрической мощности. В отношении автомобилей используется для обозначения мощности электрического мотора, вместо лошадиных сил, в эквиваленте 1 кВт = 1,34 л.с.

Ампер-час (А*ч / Ah)

Ампер-час – одна единица измерения емкости аккумуляторных батарей. Показывает, какую силу тока способен обеспечить аккумулятор в течение одного часа.

Киловатт-час (кВт*ч / kWh)

Киловатт в час – обозначает емкость аккумуляторной батареи и измерение электричества эквивалентное количеству энергии, потраченной за один час на киловатт энергии. Используется для выражения энергопотребления электрического автомобиля.

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Аккумуляторная батарея / тяговый аккумулятор (АКБ)

АКБ – это накопитель и источник электрической энергии, который питает электромотор автомобиля. Наиболее распространенный тип аккумуляторной батареи для современных электрокаров – литий-ионная батарея (Li-ion).

Запас хода / Автономный пробег

Определение, которое указывает на дистанцию, которую способен проехать электрический автомобиль на одном полном заряде аккумуляторной батареи. Определяется по нескольким стандартам: EPA, NEDC, JC08, WLTP. Начиная с 2020 года WLTP планируют использовать как единый глобальный стандарт.



Фото: циклы измерения и время их появления / cheyun.com

Зарядка

Процесс пополнения аккумуляторной батареи электричеством, который выполняется при подключении электромобиля к бытовой электросети через обычную розетку или в специальной зарядной станции. Зарядные устройства бывают разных типов и имеют разную пропускную способность – от 3,7 до 400+ кВт.

Рекуперативное торможение

В гибридных и электрических автомобилях используется система, которая позволяет собирать и накапливать энергию, производимую в процессе торможения, в аккумуляторе. Рекуперация позволяет увеличить автономный пробег до 20%.

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Время зарядки

Отрезок времени, в течение которого тяговая батарея заряжается до 100% своей емкости.

Инвертор

Преобразователь постоянного тока в переменный с изменением величины напряжения. В электрокарах инвертор преобразует постоянный ток в переменный на пути от батареи к двигателю. Также инвертор управляет частотой тока, а следовательно и скоростью двигателя. Кроме того инвертор может изменять амплитуду переменного тока, которая задает выходную мощность двигателя при ускорении. Также инвертор играет важную роль в аккумуляции энергии в процессе рекуперативного торможения и преобразует электрический ток при зарядке электрокара.



Фото: автономный пробег Nissan Leaf указанный в разных системах измерения / Electro.co.ua

Электронная система управления

Обеспечивает работу электрического двигателя, заменяя собой систему впрыска топлива и зажигания. Является одним из ключевых элементов управления электромобиля, отвечает за:

отслеживание используемой энергии;

управление энергией полученной от рекуперативной системы торможения;

регулирование тяги;

обеспечение необходимого режима управления;

оценку уровня заряда;

управление напряжением.

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Редуктор

В отличие от автомобилей с ДВС, электромобили не имеют коробки передач – ее заменяет редуктор, который отвечает за преобразование и передачу крутящего момента на привод автомобиля и управляет процессами, протекающими в электроприводе.

Силовая установка автомобиля

Это комплекс элементов электрокара, который включает основные компоненты, приводящие его в движение. Включает аккумуляторную батарею, электрический двигатель, редуктор. По аналогии с обычными автомобилями, это топливный бак, двигатель внутреннего сгорания и коробка переключения передач.

Автопилот

Автономная система управления электрическим автомобилем, работающая на базе соответствующего программного обеспечения. Позволяет освободить водителя от выполнения ряда задач по управлению автомобилем, а также обеспечивает дополнительные функции безопасности. Чем выше уровень системы автопилота, тем больше возможностей автономного вождения имеет электрокар.

EVSE

Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) – оборудование для зарядки электромобилей, а также станция зарядки электрокаров. По аналогии с обычными автомобилями – АЗС.

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