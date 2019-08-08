И это не просто концепт – он уже работает в аэропорту Дюссельдорфа.

Поиск места для парковки в мегаполисах – настоящая головная боль для водителей. Это занимает много времени и не всегда удается найти свободное место рядом с пунктом назначения. Немецкая компания SERVA предложила решение.

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Автоматизированная система парковки под названием RAY уже работает в аэропорту Дюссельдорфа. Чтобы воспользоваться услугой автоматической парковки, пользователям необходимо иметь специальное приложение в своем смартфоне.

Работает система следующим образом. Пользователь заезжает в паркинг и оставляет автомобиль в просторном освещенном боксе, который находится у въезда. Здесь нет риска повредить свою или соседнюю машину, открывая дверь. Далее водитель нажимает несколько кнопок на настенном дисплее и подтверждает активацию услуги в своем смартфоне. Остальное выполняет робот-парковщик RAY.

Для того, чтобы забрать автомобиль с парковки, нужно снова воспользоваться мобильным приложением. Сделать это можно заранее, чтобы избежать ожидания. Автомобиль будет ожидать владельца в том же помещении, где был оставлен.

Стоимость пользования паркингом в аэропорту Дюссельдорфа составляет 79 евро в неделю.

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