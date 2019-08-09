На самом деле это далеко не все автомобили, которые являются легкой добычей для автоугонщиков.

Если что-то заперт, это можно открыть. Чем сложнее становятся замки, тем более ловкими становятся воры.

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Эксперты британского издания What Car? проверили криптозащиту нескольких популярных на рынке моделей. На то, чтобы попасть внутрь новенького родстера Audi TT RS с бесключевым доступом понадобилось всего пять секунд.

Компанию Audi TT RS составили Mercedes-Benz A-Class, Land Rover Discovery и Discovery Sport, Ford Fiesta, BMW X3 и DS3 Crossback. Все эти модели автомобилей оснащены функцией бесключевого доступа в салон, что позволяет злоумышленникам перехватить сигнал и завладеть машиной.

Фото: перехват сигнала цифрового ключа – распространенный метод похитителей / What Car?

Эксперты What Car? доказали, что при условии, если цифровой ключ активен, угон машины занимает не более минуты. Например, на взлом Audi TT RS и DS3 Crossback ушло всего пять секунд, а на BMW X3 и Ford Fiesta потратили 40 секунд.

Оказаться в водительском кресле Land Rover Discovery можно за 20 секунд, однако завести машину "угонщику" не удалось. В то же время Discovery Sport оказался менее защищенным – его взлом занял 10 секунд и еще 20 понадобилось для того, чтобы завести двигатель и покинуть место преступления. Самый маленький из Mercedes – A-Class, сопротивлялся ворам всего 30 секунд, после чего гостеприимно распахнул двери.

Зная о возможности перехвата сигналов и других уязвимых местах системы безопасности с бесключевым доступом, автопроизводители начали использовать различные ухищрения, для предотвращения угонов. Например, датчики движения способны определить, "ходил" ли ключ в течение определенного времени и деактивировать его. Такая функция есть в автомобилях Audi, BMW, Ford и Mercedes-Benz. Группа Jaguar Land Rover пошла другим путем и оснастила некоторые модели системой передачи сигнала в широком диапазоне, что затрудняет его перехват.

Tesla решила этот вопрос с помощью пин-кода, который необходимо ввести на экране мультимедийной системы, чтобы машину можно было завести.



Фото: чехол для цифрового ключа блокирует его сигнал / What Car?

Еще один способ уберечь машину – специальный чехол для хранения ключа, который не пропускает сигналы, что не позволяет похитителям его перехватить.

Наконец, функцию бесключевого доступа (часто это оплаченная дополнительная опция) можно вообще отключить. Хотя не все производители предусмотрели такую возможность и не всегда владелец может сделать это самостоятельно.

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