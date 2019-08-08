Розробники нової технології запевняють, що ефективність роботи системи запалювання на 20%.

Свічки запалювання, добре знайомі кожному автомобілісту, з’явились ще у позаминулому столітті. У 1860 році Етьєн Ленуар використав першу електричну свічку запалювання у своєму газовому двигуні, а через 42 роки учень Роберта Боша – Готтлоб Хонольд, створив розробив запалювання від магнето високої напруги, де іскра виникала між електродами свічки запалювання. Такі свічки використовуються й зараз.

Також цікаво: Відео: цей робот-паркувальник позбавляє водіїв зайвих клопотів

Більше ста років використовується принцип будови свічки запалювання, без фундаментальних змін. Компанія під назвою Transient Plasma Systems (TPS) запропонувала сучасне рішення для заміни традиційних свічок запалювання копонентом під назвою Pulsed Plasma Ignition Systems (Імпульсна плазмова система запалювання). Стверджується, що застосування новинки покращує роботу системи запалювання на 20 відсотків.

Більше того! Розробники запевняють, що у високопродуктивних сучасних двигунах, що працюють за циклом Аткінсона, (напр. Toyota Prius) ефективність може бути збільшена аж на 45 відсотків.



TPS повідомляє, що запалювання може відбуватися при більш високих коефіцієнтах стиснення, що добре для збільшення енергії в двигуні та зменшення відходів оксиду азоту. Також система забезпечує менше нагрівання.

Наразі розробники ведуть перемовини з автовиробниками для постачання свого продукту на конвеєри. У випадку ж встановлення новинки на старий автомобіль, скоріш за все, особливої різниці помітно не буде, оскільки решта компонентів будуть застарілими.

Також цікаво: Інноваційні колеса від Protean Electric дозволяють автомобілю робити "хід конем": відео