Подібно до того, як шахова фігура рухається по ігровому полю, змінюючи траекторію під кутом 90 градусів, може переміщуватись у просторі транспортний засіб.

Protean Electric представила незалежні мотор-колеса, які забезпечу.ють автомобілю маневреність на 360 градусів.

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Модуль отримав назву Protean360 +. Він об’єднує в одному блоку елементи мотора, трансмісії, рульового управління. Розробники стверджують, що новий модуль є першим у своєму роді для використання в комерційних транспортних засобах.

Кожен блок Protean360 + є незалежним функціональним елементом і може працювати незалежно від решти, але узгоджено з ними. Завдяки особливій конструкції модуль дозволяє транспорту розвертатись на місці, заїжджати на паралельну парковку боком, тощо.

Фото: модуль електричного мотор-колеса Protean360 + / Protean

Protean360 + забезпечує основу для широкого спектру застосувань на завантажених міських дорогах і для максимальної точності при парковці в обмеженому просторі. Як тільки транспортний засіб зупиняється, пневматична регулювання висоти забезпечує опускання автомобіля до узбіччя.



У колесо вбудований синхронний електродвигун ProteanDrive на постійних магнітах з інвертором і спеціальною системою охолодження. Гальмівний диск і супорт також розміщені всередині колеса. Система підтримує рекуперацію енергії. Мотор-колесо ProteanDrive Pd18 замінює собою 18-дюймове колесо і забезпечує потужність у 107 к.с. та 1250 Нм максимального крутного моменту.

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