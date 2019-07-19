Подобно тому, как шахматная фигура движется по игровому полю, меняя траекторию под углом 90 градусов, может перемещаться в пространстве транспортное средство.

Protean Electric представила независимые мотор-колеса, которые обеспечивают.ют автомобилю маневренность на 360 градусов.

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Модуль получил название Protean360 +. Он объединяет в одном блоке элементы мотора, трансмиссии, рулевого управления. Разработчики утверждают, что новый модуль является первым в своем роде для использования в коммерческих транспортных средствах.

Каждый блок Protean360 + является независимым функциональным элементом и может работать независимо от остальных, но взаимодействует с ними. Благодаря особой конструкции модуль позволяет транспорту разворачиваться на месте, заезжать на параллельную парковку боком, и тому подобное.

Фото: модуль электрического мотор-колеса Protean360 + / Protean

Protean360 + обеспечивает основу для широкого спектра применений на загруженных городских дорогах и для максимальной точности при парковке в ограниченном пространстве. Как только транспортное средство останавливается, пневматическая регулировка высоты обеспечивает опускание автомобиля до обочины.

В колесо встроен синхронный электродвигатель ProteanDrive на постоянных магнитах с инвертором и специальной системой охлаждения. Тормозной диск и суппорт также размещены внутри колеса. Система поддерживает рекуперацию энергии. Мотор-колесо ProteanDrive Pd18 заменяет собой 18-дюймовое колесо и обеспечивает мощность в 107 к.с. и 1250 Нм максимального крутящего момента.

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