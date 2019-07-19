Максимальная мощность зарядки составляет 250 кВт.

Огромная станция "суперчарджеров" начала работу в Лас-Вегасе (США). Футуристическая парковка с солнечными батареями на крыше выглядит как здание из будущего.

4 месяца назад Tesla представила новую технологию зарядки Supercharger V3, однако с тех пор компания лишь установила несколько зарядок за этим протоколом на существующих Supercharger. Теперь же открыта полноценная зарядная станция Supercharger V3 на 24 колонки.

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Кроме зарядных станций, комплекс оснащен солнечными батареями и аккумуляторами для хранения энергии.

По информации Tesla, в Лас-Вегасе владельцы электрических автомобилей Tesla заправлялись 6500 раз в месяц. С введением новой станции это количество возрастет до 1500 ежедневно.

Напомним, что Tesla открыла ближайший к Украине сервисный центр.