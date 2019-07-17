Он находится в Варшаве (Польша).

В Варшаве начал работать официальный Tesla Service Centers. Это ближайший сервисный центр этого американского бренда в Украине. Информация появилась на официальном сайте Tesla.

Ранее украинские владельцы автомобилей Tesla вынуждены были ездить на официальные станции в Берлин или Вену. Это нужно владельцам новых автомобилей Tesla, на которые поддерживается гарантия. Это 4 года или 80 000 км автомобиль в целом и 8 лет – на батарею и электродвигатели.

Адрес официального сервиса Tesla в Варшаве – 69 / 71A Powsińska.

Напомним, что Tesla изменила цены на весь модельный ряд.